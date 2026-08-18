Il canto corale internazionale nella grotta di San Giovanni 

Il canto corale internazionale torna alla grotta di San Giovanni ed in altri Comuni sulcitani per l’indicesima edizione del festival “Al sole della Sardegna”. Un’edizione in cui la grotta transitabile più lunga al mondo ospiterà ben 4 serate (27 e 28 agosto, 3 e 4 settembre): «Ciò ci dice quanto interesse e fascino - commenta l’assessore al Turismo Davide Aru - susciti il nostro monumento naturale. Sono sempre di più le richieste dei cori di tutto il mondo di esibirsi in un traforo naturale dall’acustica perfetta e sia noi che i gestori del consorzio Natura Viva Sardegna ne siamo orgogliosi anche a livello di promozione del sito, del paese e dei prodotti locali».

La kermesse si aprirà il 27 agosto alla grotta (20.30 ingresso sud, prenotazioni obbligatorie al 348 0553309) con l’esibizione di 2 corali argentine, di una spagnola e del coro di Iglesias. L’indomani (ingresso ore 18) spazio ai cori in arrivo da Francia, Spagna, Estonia ed al coro domusnovese San Giovanni Battista. Previsto dal 27 agosto al 6 settembre, il festival approderà anche nei luoghi simbolo di Carloforte, Portoscuso, Calasetta, Fluminimaggiore, Sant’Antioco e Tratalias. Il 3 e 4 settembre nuove esibizioni alla grotta con tra gli altri i cori in arrivo da Gran Bretagna, Ungheria, Islanda. «Le richieste - dice Vittorio Orrù, direttore del coro San Giovanni Battista ed organizzatore della tappa domusnovese - crescono tanto da farci pensare di ospitare anche un festival interamente strumentale o di musica da camera».

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