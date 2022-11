Il canto a tenore si impara a scuola 

Gli studenti dell’istituto superiore “Carmelo Floris” di Gavoi andranno a lezione di canto a tenore. È così che in Barbagia approda il progetto finanziato dall’Unione dei Comuni della Barbagia e dalla Regione dal titolo “Sardegna-Italia- Europa Raighinas, vivere il presente, projecting toward the future”. Coordinata dall’associazione Malik, la giornata dedicata alla tradizione del canto a tenore si terrà lunedì. Nei locali della scuola, dopo i saluti delle autorità, si faranno interviste sul tema ai ragazzi e ai vari protagonisti, si esibiranno alcuni alunni e, soprattutto, saranno presenti in cattedra il tenore San Gavino di Oniferi, maestro indiscusso della materia. La giornata sarà anche l’occasione per presentare i programmi Erasmus Plus e altre opportunità per i giovani in Europa.

Gli obiettivi

Il progetto contempla la riscoperta e la valorizzazione delle radici della propria comunità, ma anche la formazione di studenti responsabili, con profondo senso civico, che sappiano conoscersi, cooperare e condividere. «Si tratta di interventi importanti per una corretta crescita dei nostri giovani. Senza conoscere la nostra storia e la nostra identità non c’è alcuna prospettiva - ha detto il presidente dell’Unione dei Comuni della Barbagia e sindaco di Sarule Paolo Ledda, 60 anni -. Grazie alla lezione di canto a tenore, si favorirà il dialogo e si rafforzerà il concetto di partecipazione. Questo renderà i nostri giovani cittadini attivi anche nel loro paese, capaci così di orientare importanti processi di sviluppo che guardano con ottimismo al domani».

Il contesto

Rientra tra i programmi di politiche giovanili che vogliono promuovere attività di crescita culturale, imprenditoriale e cittadinanza attiva a partire dalle radici e dalla storia comunitarie. Durante l’incontro di lunedì, oltre alle lezioni, alle interviste e alle presentazioni, sarà girato un video che riprenderà i momenti più salienti della giornata. Tra questi c’è l’esibizione dei tenores San Gavino di Oniferi, che seguirà la lezione introduttiva: un esempio di tradizione che resiste e che, nonostante il tempo che passa, continua ad affascinare. «La strada maestra - chiosa Ledda - per proiettarsi nel futuro».