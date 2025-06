«Il canto a tenore per fare la rivoluzione» 

Cinquant’anni dalla pubblicazione del celebre disco “Su Lamentu e Su Pastore”. Tanti sono quelli trascorsi per il Gruppo Rubanu di Orgosolo, premiato per il contributo culturale al territorio, nel corso del dibattito sul comparto ovino e l’attività pastorale in Sardegna. Per l’iniziativa organizzata da Confagricoltura Sardegna e Associazione Murales, un’ispirazione al componimento che, nel 1975 fu tra i brani percussori del successo della compagine formata da Egidio Muscau, Michele Vedele oggi scomparso, Antonio Buffa, Giuseppe Rubanu e Sebastiano Piras.

E proprio Giuseppe Rubanu, a 85 anni frontman del Gruppo, racconta anni di canto in lungo e in largo per l’isola, annoverando collaborazioni con band internazionali fra cui gli Inti-Illimani e jazzisti del calibro di Roswell Rudd, Don Moye, Enrico Rava e Marcello Melis nell’album “The New Village On the Left”.

Le origini

«Tutto è nato per caso nel 1969», dice Rubanu, «eravamo cinque amici che respiravamo l’aria delle tradizioni in ogni angolo del nostro paese. Venne quasi naturale unirci e dare forma ad un gruppo che valorizzasse il canto a tenore, reinterpretando i canti in una nuova chiave. Abbiamo cantato ininterrottamente fino al 1978 dando voce al mondo delle campagne e ad un territorio in lotta per rivendicare i propri diritti».

La rivolta del 1969

Una visione pionieristica quella del Gruppo Rubanu, in prima linea nella rivolta di Pratobello del 1969, di cui fu tra le anime ispiratrici, introducendo testi politici nel canto a tenore fra cui “Poveru dai canno ses naschidu”, e l’album “S’Attitu” del 1982 (con su Ballu de Antoneddu - in cui si parla di un pastore diventato operaio a Ottana): «Cantavamo problematiche che per certi versi sono ancora attuali», dice Giuseppe Rubanu, «si pensi ai soprusi verso la nostra Isola che vanno avanti tutt’oggi fra speculazione energetica e militare, passando per il comparto agro pastorale ancora immerso in mille problematiche. Per noi, figli di allevatori venne quasi naturale interpretare ciò che accadeva intorno a noi e trasformarlo in musica».

Le battaglie

Lo dice con un velo di emozione Tziu Giuseppe Rubanu, noto ai più anche col nome artistico di “Nicolò Marzotto”: «In quegli anni, la nostra era una comunità viva dove il circolo giovanile di sinistra partoriva varie iniziative culturali e coordinò anche la rivolta di Pratobello, che tutt’oggi resta viva nella nostra memoria. Siamo testimoni di una generazione che ha lottato per i propri diritti e fatto della musica uno strumento per promuovere Orgosolo e la Barbagia nelle sue mille virtù e problematiche».

Le sere all’Eliseo

È una conferma non può che giungere analizzando il ricco e variegato album de “Su Lamentu e Su Pastore”, in cui si fondono fra loro tredici tracce fra cui “Barones e Sa Tirannia” e l’omaggio a Peppino Mereu con “Nanneddu Meu” e “Deo no isco sos Carabinieris”: «Nel 1974», racconta Giuseppe Rubanu, « musicai il testo della poesia “A Nanni Sulis” che cantammo all’Eliseo di Nuoro insieme agli Inti-Illimani. L’incontro con la band durante il suo esilio dal golpe cileno, fu una svolta e nel 1975 risultammo il gruppo più ricercato in Sardegna, con una media di 24 serate mensili. Un record per noi non professionisti della musica e legati ad altre mansioni lavorative».

I giovani

E oggi? «Vedere che diversi giovani proseguano col canto a tenore e con quei generi musicali che valorizzano la lingua sarda è un motivo di orgoglio. Attraverso la musica si possono lanciate importanti messaggi a chi ci governa. Per questo giovani dico di non mollare mai, lottando per difendere il nostro patrimonio identitario».

RIPRODUZIONE RISERVATA