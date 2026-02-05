Il canto a tenore? Adesso è a portata di app 

«Il nostro territorio è custode di un patrimonio unico al mondo», spiega Sonia Mele, consigliera della Provincia di Nuoro con delega alla Cultura. «Con “Tenores” vogliamo mettere a disposizione di tutti una porta digitale sulla nostra tradizione musicale». Il cuore dell’Isola scommette sul canto a tenore e sfrutta la tecnologia per la sua promozione, vent’anni dopo il “traguardo Unesco”. Ieri mattina la singolare applicazione è stata presentata nel palazzo di piazza Italia a Nuoro. Entro poche settimane potrà essere scaricata su smartphone Apple e Android.

Nuovo corso

La tradizione non si discute. Ecco perché la novità poggia su solide basi, senza dubbio identitarie. «L’app rappresenta un esempio di come cultura, territorio e innovazione possano dialogare, rafforzando la storia della nostra comunità e promuovendo il canto a tenore in tutto il mondo», precisa Sonia Mele. “Tenores” nasce con l’obiettivo di rendere accessibile e fruibile una straordinaria tradizione musicale, offrendo agli utenti un’esperienza di ascolto intuitiva e contemporanea. L’app permette di ascoltare registrazioni autentiche di canto a tenore, scoprire i paesi e i territori di provenienza, navigare una mappa culturale che collega musica e territorio. Poi, approfondire storia, strumenti e leggende legate a questa antica forma espressiva. «La Provincia di Nuoro, promotrice del riconoscimento Unesco del canto a tenore, crede fortemente in questo progetto che unisce studio, tutela e valorizzazione di una tradizione da conservare e trasmettere nel tempo, nel pieno rispetto della sua autenticità», dice il capo di gabinetto Roberto Cadeddu.

Collaborazione

Il progetto si avvale del contributo scientifico degli etnomusicologi Diego Pani e Bustiano Pilosu. Intanto, sabato sera, al Teatro Comunale di Sassari, sarà conferito il riconoscimento “Una sinfonia per…” a Daniele Cossellu. Classe 1932, fondatore dei Tenores Remunnu ‘e Locu di Bitti, riceverà il premio dalle mani della prefetta Grazia La Fauci.

