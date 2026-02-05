VaiOnline
Tra tradizione e futuro.
06 febbraio 2026 alle 00:18

Il canto a tenore? Adesso è a portata di app 

Su smartphone Apple e Android registrazioni originali, storie e leggende, paesi di provenienza 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«Il nostro territorio è custode di un patrimonio unico al mondo», spiega Sonia Mele, consigliera della Provincia di Nuoro con delega alla Cultura. «Con “Tenores” vogliamo mettere a disposizione di tutti una porta digitale sulla nostra tradizione musicale». Il cuore dell’Isola scommette sul canto a tenore e sfrutta la tecnologia per la sua promozione, vent’anni dopo il “traguardo Unesco”. Ieri mattina la singolare applicazione è stata presentata nel palazzo di piazza Italia a Nuoro. Entro poche settimane potrà essere scaricata su smartphone Apple e Android.

Nuovo corso

La tradizione non si discute. Ecco perché la novità poggia su solide basi, senza dubbio identitarie. «L’app rappresenta un esempio di come cultura, territorio e innovazione possano dialogare, rafforzando la storia della nostra comunità e promuovendo il canto a tenore in tutto il mondo», precisa Sonia Mele. “Tenores” nasce con l’obiettivo di rendere accessibile e fruibile una straordinaria tradizione musicale, offrendo agli utenti un’esperienza di ascolto intuitiva e contemporanea. L’app permette di ascoltare registrazioni autentiche di canto a tenore, scoprire i paesi e i territori di provenienza, navigare una mappa culturale che collega musica e territorio. Poi, approfondire storia, strumenti e leggende legate a questa antica forma espressiva. «La Provincia di Nuoro, promotrice del riconoscimento Unesco del canto a tenore, crede fortemente in questo progetto che unisce studio, tutela e valorizzazione di una tradizione da conservare e trasmettere nel tempo, nel pieno rispetto della sua autenticità», dice il capo di gabinetto Roberto Cadeddu.

Collaborazione

Il progetto si avvale del contributo scientifico degli etnomusicologi Diego Pani e Bustiano Pilosu. Intanto, sabato sera, al Teatro Comunale di Sassari, sarà conferito il riconoscimento “Una sinfonia per…” a Daniele Cossellu. Classe 1932, fondatore dei Tenores Remunnu ‘e Locu di Bitti, riceverà il premio dalle mani della prefetta Grazia La Fauci.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Mai insediata in Consiglio la commissione speciale sulla transizione

Rinnovabili, la Sardegna indifesa dagli speculatori

Nessuna protezione contro l’invasione degli impianti La Regione verso l’impugnazione del decreto energia 
L’inchiesta

Nuchis, Bancali, Nuoro Criminalità organizzata già sbarcata nell’Isola

L’allarme mentre infuria la polemica sul 41-bis 
Andrea Busia
Preoccupazione ad Alghero.

Il “rapinatore della Casa di carta” colpisce due volte

Caterina Fiori
Il caso

Sulcis, bocciato il progetto per collegare gli invasi

No del Ministero al parco fotovoltaico per produrre l’energia necessaria a spostare l’acqua tra i bacini 
Francesco Pintore
La storia

«Non sono un falso prete: la mia chiesa è diversa, posso celebrare la messa»

Per la Curia è uno «pseudo-vescovo», ma Simone Maria Mameli si difende 
Riccardo Spignesi
Il caso

Guide turistiche, Isola bocciata tra le proteste

Le associazioni: «Domande fuori contesto, impossibile prepararsi adeguatamente» 
Luca Mascia
Regione

«Statutaria, sì all’esame di metà mandato»

Prima bozza della legge, ma la parte sul sistema elettorale è lasciata in bianco 
Roberto Murgia