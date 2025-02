Il canto a cuncordu conquista gli Usa 

Applausi in America per il film “Mantennere”, Holding the Sacred sottotitolo in inglese. Il lungometraggio sulla storia del canto a cuncordu di Santu Lussurgiu, per la regia dell’etnomusicologo lussurgese Diego Pani, ha conquistato il pubblico che domenica scorsa ha gremito il Guild cinema di Albuquerque nel New Mexico. La pellicola narra la storia del canto a cuncordu di Santu Lussurgiu, indagando il rapporto tra due generazioni di cantori della Confraternita del Rosario: Cuncordu ’e su Rosàriu, che dagli anni Settanta accompagna i riti della Settimana Santa lussurgese. I giovani confratelli oggi ne tramandano il canto. «Il film riflette sul legame tra musica, rito e comunità» precisa Pani, docente universitario in New Mexico. Il film è prodotto dall’etichetta Talk About Records, con il sostegno dell’Istituto superiore regionale etnografico. Nella giornata dedicata alla “Music and culture in Sardinia”, è stato proiettato anche il documentario “From Sardinia to New Mexico, multipart singing as cultural exchange”, scambio culturale tra gli studenti dell’Università del New Mexico e i cantori sardi, realizzato da Kristina Jacobsen, professoressa associata dell’ateneo americano. ( j.p .)

