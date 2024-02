«Il cantiere mi crea danni economici» 

Il prolungamento dei tempi per la realizzazione dei lavori di pavimentazione di piazza mercato sta creando problemi ai commercianti che hanno accettato, momentaneamente, di spostarsi nei locali del mercato civico. Andrea Muntoni, titolare dell’Antica macelleria, commenta: «Ringrazio il comune per avermi dato la possibilità di usare i locali del mercato, ma questa situazione mi sta causando problemi di natura economica in quanto alla sera vengono poche persone, la clientela non è abituata a recarsi al mercato di pomeriggio, di fatto posso fare la vendita solo la mattina. Questa situazione sta diventando davvero insostenibile».

Il commerciante aveva ricevuto rassicurazioni per i tempi dei lavori, ma il cantiere è ancora aperto e i locali sono ancora indisponibili.

«Mi avevano detto che i lavori sarebbero terminati entro un mese – continua Andrea Muntoni – considerato che l'inizio è stato il 15 di gennaio, praticamente sono passati trenta giorni, ma non sono stati ancora conclusi. Mi è stato detto che ci sono contrattempi perché la pavimentazione con sanpietrini è stata data in sub appalto a ditte specializzate. Per la riuscita dei lavori è senz'altro una cosa positiva, ma per quanto riguarda la mia attività, questa situazione, alla lunga, potrebbe danneggiarmi anche perché fra circa un mese c'è la Pasqua. Si tratta di un periodo particolarmente importante in quanto c’è la vendita degli agnelli. Speriamo che i lavori vengano conclusi nel minor tempo possibile nei miei locali».

