Il cantiere Lavoras 2023 è destinato all’antincendio 

Reinserimento lavorativo di alcuni cittadini e prevenzione in materia di incendi e salvaguardia del territorio. Questi gli obiettivi del progetto per l’annualità 2023 del cantiere Lavoras che ha avuto il via libera dalla giunta comunale che ha approvato le attività progettuali e il quadro economico relativo al programma integrato plurifondo per il lavoro, Lavoras appunto, per un importo totale di poco più di 86 mila euro. Il progetto prevede l’assunzione di un geometra e di due operai generici, che opereranno nel territorio di Monastir, con particolare attenzione alla zona naturalistica di Is Serras. Il sito, quest’ultimo, devastato da un vastissimo incendio a luglio 2022, che ha avuto nel violento rogo divampato un mese mezzo fa la grave, sinistra, replica diventata oggetto di un’interrogazione della minoranza consiliare.

Il vicesindaco Gianluca Lampis parla del prossimo cantiere Lavoras. «Si tratta di una misura che ha come obiettivo prioritario il reinserimento sociale e lavorativo di tre cittadini: un geometra e due operai generici, per la durata di 8 mesi. Inoltre la scelta del progetto è mirata alla salvaguardia del territorio tramite la sistemazione, manutenzione e monitoraggio delle strade campestri del territorio al fine di ridurre le conseguenze di calamità naturali ed eventi catastrofici sia da rischio idrogeologico che da incendio. Avrà priorità assoluta la valorizzazione della zona ex discarica di Is Serras duramente colpita dall'incendio di luglio 2022». L’importo del progetto è di 86.717 euro. (ig. pil.)

