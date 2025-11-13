Il cantiere frana, la Procura invia gli ispettori 

Dopo lo stop immediato ai lavori disposto dal sindaco di Nuoro Emiliano Fenu, ieri si è svolta una ispezione nell’area interessata dalla frana del cantiere in via della Resistenza, che da settimane preoccupa i residenti di via Firenze. L’accertamento è stato disposto dalla sostituta procuratrice di Nuoro, Sandra Maria Benedetta Picicuto, che coordina gli accertamenti sulla vicenda.

All’interno del cantiere si sono recate circa quindici persone, tra rappresentanti della Procura, tecnici comunali, vigili del fuoco, personale dello Spresal e tecnici dell’Asl. Il sopralluogo, durato alcune ore, è servito a valutare direttamente le condizioni del fronte di scavo e a raccogliere elementi utili per definire i prossimi passi dell’inchiesta. Lo stop al cantiere era stato deciso dal sindaco con un’ordinanza urgente per l’eliminazione dello stato di pericolo venutosi a creare in via Firenze, nella zona a monte del grande sbancamento di via della Resistenza. Il provvedimento è arrivato dopo settimane di tensione con i residenti delle villette vicine, che dal 17 ottobre avevano segnalato crepe nei giardini e nei muri di cinta, facendo intervenire i vigili del fuoco che avevano redatto una relazione.

