Il cantiere fantasma di viale Marconi 

I primi new jersey, ossia le barriere bianche e rosse di plastica, erano comparsi poco distante dal Carrefour, nel tratto Anas di viale Marconi, in direzione Cagliari.

Ci si aspettava si trattasse di lavori che sarebbero durati lo spazio di qualche giorno, invece dopo quasi un anno le barriere non sono mai state rimosse. E di operai e mezzi neanche l’ombra.

Cantiere fantasma

Un ingombro non di poco conto, che riduce la carreggiata, costringendo a manovre pericolose soprattutto la notte per via della scarsa visibilità, con le auto che devono spostarsi a sinistra all’improvviso creando code e disagi soprattutto nelle ore di punta. Un cantiere fantasma dove non c’è traccia di operai e che, soprattutto nelle prossime settimane, con il traffico della corsa ai regali, potrebbe cerare ancora più problemi alla viabilità.

A spiegare cosa stia succedendo è proprio l’Anas che, a quanto pare, dopo la tragedia del Ponte Morandi, aveva intensificato i controlli su tutti i ponti dell’Isola per scongiurare qualsiasi tipo di problema.

Ponte deteriotato

«Abbiamo avviato tutta una serie di controlli proprio per verificare le condizioni dei ponti e il loro possibile deterioramento» sostiene l'azienda proprietaria della strada, «e siamo andati a indagare anche sul ponte di viale Marconi». Proprio da questi controlli, «è emerso un deterioramento sul bordo nella parte laterale e per questo, per evitare qualunque rischio, abbiamo effettuato un restringimento della carreggiata in attesa di fare gli interventi». Interventi che passati i mesi, non sono però mai arrivati, lasciando in una strada importante e trafficata come viale Marconi soltanto il cantiere fantasma.

«Lavori imminenti»

«Possiamo dire adesso» assicura Anas, «che i lavori saranno fatti entro la fine dell’anno» e, «che non andranno assolutamente a condizionare il traffico perché saranno fatti al di sotto, quindi l’unico cantiere visibile in strada sarà quello che c’è adesso».

I più infastiditi sono gli automobilisti che ormai da troppo tempo devono sopportare code e disagi portati dal cantiere. «Sembra una cosa di poco conto» evidenzia Salvatore Zucca 56 anni, <«ma credetemi che non è così. La mattina infatti quando già c’è un traffico terribile, questo restringimento della carreggiata crea non pochi problemi. Poi va bene, i disagi ci possono anche stare quando ci sono lavori da fare, ma un anno di cantiere senza l’ombra di un operaio mi sembra troppo».

