Il cantiere fantasma di via Roma 

La cattiva notizia è che il cantiere di via Roma è ancora fermo. Dopo un mese di stop causato dai ritrovamenti archeologici legati alle fortificazioni del quartiere Marina e demolite a metà dell’Ottocento, via Roma è ancora un enorme camerone scavato: senza ruspe né operai. Quella buona, invece, è che «domani mattina saremo di nuovo lì con l’impresa» e, verosimilmente, un rappresentante della Soprintendenza, «per dare indicazioni su come procedere per la ripartenza», assicurano dal Comune. La settimana prossima, quindi, salvo nuovi imprevisti, si riparte. Era stato detto anche sette giorni fa, ma stavolta (forse) ci siamo.

La vicenda

Il retroscena di questo ritardo è legato a un nulla osta che l’impresa aspettava dalla Soprintendenza. Un via libera ufficiale, insomma, dopo quello “informale” dato lo scorso 4 luglio al termine di un sopralluogo in cantiere, per rimettere in moto le ruspe e procedere con i lavori per realizzare la prima parte del waterfront di Stefano Boeri. Il documento, alla fine, è arrivato con una pec nelle stanze del Comune giovedì scorso. «L’ok per noi valeva già dopo il sopralluogo», spiega Monica Stochino, a capo della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di Cagliari. La sua disponibilità ha consentito di risolvere in tempi comunque brevi un intoppo che diversamente avrebbe avuto iter molto più articolati e complesso. «Abbiamo anche formalizzato il via libera con un atto che adesso è nella disponibilità del Comune, il cantiere può ripartire senza nessuna difficoltà». Tradotto: il via libera era già arrivato (verbalmente) dieci giorni fa ma trattandosi di un cantiere delicatissimo, segnato da ritrovamenti archeologici, l’impresa ha preferito aspettare la comunicazione ufficiale ed evitare, in questo modo, eventuali problemi dopo.

La ripresa

Chiarito il “pasticcio” burocratico, riattivare un cantiere come quello di via Roma non sarà come premere un interruttore “on-off”. Questo per dire che anche se domani torneranno i tecnici del Comune e quelli dell’impresa, non si vedranno ancora le ruspe. Occorrerà rispettare i dettami della Soprintendenza, naturalmente. E fare un piano: perché l’impresa dovrà necessariamente rifare le “tracce” delle reti per spostare le vasche di raccolta delle acque che prima dell’adeguamento progettuale imposto dai ritrovamenti archeologici erano previste proprio in quell’area. Al netto di questo, però, «lunedì saremo di nuovo lì e i lavori ripartiranno presto, questione di giorni», dice Daniele Olla, dirigente responsabile dell’area Mobilità, infrastrutture viarie e reti. «L’impresa si è prodigata fin dall’inizio dei lavori, dandoci sempre la sua disponibilità. E quando abbiamo dovuto sospendere i lavori dopo i ritrovamenti archeologici, si è subito manifestata disponibile e pronta, anche nella ricerca di soluzioni per accelerare le procedure», aggiunge.

Ora che Comune, Soprintendenza e impresa hanno georeferenziato i ritrovamenti (una tecnica che permette con precisione millimetrica di capire dove sono collocati i ritrovamenti) il cantiere potrà proseguire in due fasi: la messa in sicurezza dei ritrovamenti con la sabbia e lo spostamento delle vasche poco distanti.

Secondo il cronoprogramma iniziale, i lavori in via Roma lato portici, cominciati il 27 marzo scorso, sarebbero dovuti terminare dopo l’estate: settembre, forse ottobre. Inevitabilmente, adesso, sospensione di oltre un mese allungherà la fine dei lavori e la riapertura della strada.

