Il cantiere dimenticato diventa una discarica 

Il cantiere è fermo, mentre gli incivili non si fermano: così, approfittando di un’area oramai abbandonata da anni, c’è chi sta trasformando l’ex parcheggio di via Po in una discarica. La recinzione arancione che chiudeva la striscia d’asfalto è stata aperta per consentire a chiunque di entrare, anche con auto e furgoni, per poter scaricare rifiuti e oggetti ingombranti.

Il cumulo di spazzatura aumenta e sarebbe necessario un intervento per chiudere nuovamente l’area del cantiere. Ma soprattutto decidere cosa fare di questa area. I lavori sono fermi da anni: restano solo le reti arancioni e le transenne. Anche questa zona rientra tra quelle del “bando periferie” - 18 milioni di euro, ottenuti nel 2017 dal Comune - che avrebbe dovuto riqualificare una grande parte di Sant’Avendrace, tra la laguna e la necropoli di Tuvixeddu. In via Po il progetto per realizzare un garden center è tramontato. E da quel momento l’ex parcheggio è diventato una discarica. (m. v.)

