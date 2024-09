Il cantiere dell’arte dimenticata 

Prendi l’arte e mettila da parte. Me nel caso delle tre sculture realizzate circa venti anni fa da artisti locali, è stata accantonata e dimenticata fra le macerie, i materiali e i rifiuti del cantiere comunale. Con buona pace degli autori delle opere che ogni volta che passano in via Roma quasi si pentono di tanta fatica sprecata. Succede infatti che all’interno del cantiere municipale, ci siano tre sculture in trachite che fecero parte tanti anni fa, grosso modo una ventina, di un’iniziativa culturale che vide fra gli organizzatori anche Ielmo Cara, uno dei massimi artisti regionali. «Si tenne a Villa Sulcis – ricorda – e fu un’esposizione estemporanea: alcune opere di ogni tipo sono state nel frattempo collocate in siti ritenuti idonei, altre invece no ma non era questa la sensibilità verso l’arte che avremmo voluto perseguire».

L’artista

Il rammarico è quello manifestato da uno degli autori delle sculture dimenticate, Carlo Paolini, intitolata “Viva la vita”: «Era un inno alla gioventù nel periodo in cui iniziavano a furoreggiare tatuaggi e piercing: l’opera voleva essere uno stimolo affinché i giovani si avvicinassero all’arte, spero che venga al più presto trovata degna collocazione perché a Carbonia non mancano certo i siti». Fra i protagonisti di quella iniziativa, che sembrava volesse dare il via a una nuova stagione d’arte, anche il noto scultore di Carbonia Luigi Angius: «Nessuno pretende che tutte le opere vadano incontro a gradimento – dice – ma nemmeno è giusto tenerle ferme in un cantiere: la mia ha trovato degna collocazione vicino alla frazione di Flumentepido e ne sono grato: ricordo che l’operazione durò due ore, quindi non si capisce perché in tanti anni non si sia trovato il modo di posizionare quelle sculture». Dall’epoca di quell’iniziativa, che non fu a costo zero, si sono avvicendati tre, forse quattro sindaci, e relativi mandati amministrativi. Che fine faranno quelle sculture? «Per ora restano li», dice l’assessore alla Cultura Giorgi Meli.

Piazza Roma

Ma di opere d’arte dimenticate ce ne sono altre: la base della scultura “Frammento di vuoto 1” di Giò Pomodoro, in piazza Roma, non viene pulita da tempo: fioccano impronte di scarpe e gomme da masticare. Sono stati invece sostituiti nella piazza del Minatore i lastroni in marmo che erano stati spaccati dai vandali, ma ogni tanto spuntano scritte a pennarello sia sui marmi che sulla scultura di Giuseppe Vasari. Stessa sorta ogni tanto le opere realizzate dall’artista Giovanni Campus nel parco Giovanni Paolo II fra via Lombardia e via Liguria. E dato che l’intera piazza Roma viene vista come l’esempio più fulgido dell’architettura razionalista moderna (vinse il Premio europeo del paesaggio) riesce difficile capire perché da anni persistano ai lati della torre Civica graffiti o resti di graffiti.

