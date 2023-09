Il cantiere della 125 trappola per gli alunni dell’Agrario 

Chiedono sicurezza gli studenti dell'Istituto agrario di Tortolì. Il cantiere sulla nuova statale 125 che sorge a pochi passi dalla loro scuola in località San Giovanni, sta creando non pochi problemi. Nero su bianco elencano i disagi che stanno vivendo in una lettera indirizzata a dirigente scolastico, sindaco, prefetto, dirigente dell'Usp di Nuoro e assessore regionale della Pubblica istruzione.

«Portiamo alla vostra attenzione i disagi che stiamo riscontrando fin da questi primi giorni di scuola. Questo cantiere ha causato numerosi cambiamenti: in primis la chiusura del passaggio pedonale che ci permetteva di percorrere in sicurezza il tratto tra l'istituto e l'enoteca, e la mancanza del servizio del trasporto cittadino all'uscita da scuola, per la modifica del tracciato stradale».

Chiedono che il problema venga risolto il prima possibile. «Percorrere quel tratto è pericoloso per la nostra incolumità – prosegue la missiva - in quanto la Ss125 è una strada molto trafficata e oggetto di continui lavori (dove non è previsto il passaggio pedonale)». Sottolineano ancora: «Oltre a mettere a rischio la nostra vita, molti di noi non riescono a raggiungere la fermata di Fra Locci in tempo utile per prendere gli autobus per tornare a casa. Il diritto allo studio deve essere tutelato e garantito anche per gli studenti del nostro plesso».

