Il cantiere comunale raddoppia 

Il cantiere comunale di via Gramsci, a Guspini, raddoppia. La Giunta ha appena approvato un progetto per l’ampliamento dello stabile che attualmente ospita uffici e funge da ricovero per mezzi.

I cambiamenti

Nato negli anni Settanta come parcheggio per autoveicoli, deposito di lubrificanti e zona uffici con servizi, nel corso degli anni ha subito varie trasformazioni, e negli anni duemila è stato realizzato il primo ampliamento. Le modifiche previste dal nuovo progetto includono il raddoppio degli spazi e l’aggiunta di un nuovo piano, che consentirà di ottenere una superficie maggiore. Questa espansione servirà anche a ottimizzare l'organizzazione del Centro operativo comunale di Protezione civile. «Vorrei sottolineare il lavoro che si sta portando avanti con l’ufficio Opere pubbliche e l’amministrazione è ora determinata a reperire i fondi necessari per avviare i lavori», assicura l’assessore ai Lavori pubblici e vice sindaco, Marcello Serru. L'investimento sarà di 930mila euro.

Progetto green

La progettazione, curata dall’ingegnere Angelo Napolitano, pone l’accento sull’eco-sostenibilità attraverso l’utilizzo di materiali riciclabili, l’impiego di energie rinnovabili e l’ottimizzazione dell’isolamento termico, contribuendo così alla riduzione dei costi energetici e delle emissioni. Il design dell’edificio è stato studiato per favorire l’illuminazione naturale e la ventilazione, promuovendo un ambiente interno confortevole ed efficiente.

Il focus

Un aspetto cruciale del progetto è la creazione di spazi per uffici adeguati alle necessità lavorative moderne, garantendo un ambiente funzionale e accogliente. Per quanto riguarda la disposizione dei mezzi, verrà implementata una soluzione più razionale per ottimizzare l’uso degli spazi. L’attenzione all’utilizzo di materiali ecologici e tecnologie innovative punta a garantire la sostenibilità a lungo termine, mentre il miglioramento dell’isolamento termico tramite l’impiego di vetri a bassa emissività (che contiene la dispersione termica) contribuirà alla riduzione dei consumi energetici.

