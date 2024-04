Il cantiere chiude i battenti 

La viabilità torna verso la normalità. Nella prima mattinata di oggi, il personale dell’impresa rimuoverà i semafori, ripristinando la consueta circolazione lungo via Roma dove, da qualche settimana, sono in corso i lavori di sostituzione della vecchia condotta idrica. L’intervento, eseguito dalla ditta Luca Demurtas di Girasole che ha anche posato un cavidotto destinato all’installazione della fibra ottica, è ai titoli di coda. Numerosi i disagi registrati alla circolazione, tuttavia inevitabili quando si tratta di lavori in pieno centro urbano, e all’erogazione del servizio idrico. «Come ribadito in diverse occasioni - spiegano dall’amministrazione - i lavori non erano più rinviabili e in virtù delle peculiarità del cantiere e le caratteristiche delle infrastrutture preesistenti, risalenti agli anni Sessanta e in condizioni non commentabili, non c’è stato modo di intervenire senza la chiusura dell’acqua per almeno una giornata intera». (ro. se.)

