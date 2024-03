Il cantiere al posto dei parcheggi 

Piazza Italia è un cantiere: transenne e scavi al posto dei parcheggi. L’intervento è inserito nel piano da tre milioni e 900 mila euro che cambierà il volto alla città da piazza Italia a via Trieste e via Ragazzi del ’99. I lavori si concluderanno entro giugno e fanno parte del bando vinto dall’amministrazione comunale per un totale di 20 milioni. Si è deciso di cominciare da piazza Italia con marciapiedi nuovi e parcheggi per consentire alla società fornitrice del gas in città, Medea, di realizzare la rete per i residenti di via Trieste sprovvisti del servizio da 17 anni. Una volta eseguiti questi ultimi interventi si procederà con la rimessa a nuovo dell’asfalto.

«Tutta via Trieste e via Ragazzi del ’99 avranno gli asfalti nuovi, realizzati con materiali moderni. Si andrà da piazza Italia alla rotatoria vicino al centro intermodale», afferma l’assessore con delega alla Visione urbana, Fabrizio Beccu. Un grosso tratto cittadino percorso quotidianamente da centinaia di nuoresi e non e che coinvolge anche le varie piccole diramazioni, con asfalti e marciapiedi. Gli interventi avverranno e in parte sono in corso allo stesso modo (sempre finanziati con i 20 milioni di euro) anche in altre aree come Monte Gurtei e Preda Istrada, a cui si aggiungeranno spazi verdi per i bambini e la comunità. (g. pit.)

