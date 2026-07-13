Il cantautore Piermattei canta per i detenuti in carcere 

La musica entra nella casa circondariale di Lanusei. Il 16 luglio alle 10.30 il cantautore abruzzese Andrea Piermattei si esibirà in concerto al San Daniele. Piermattei, artista capace di raccontare con sensibilità storie, emozioni e temi sociali, offrirà ai partecipanti un tempo di ascolto, confronto e partecipazione, a confermare il valore dell’arte come strumento di relazione, benessere e speranza anche all’interno del contesto penitenziario.

L’appuntamento si inserisce in una collaborazione consolidata negli anni tra la scuola civica di musica per l’Ogliastra, la cooperativa Doc Educational e la casa circondariale di Lanusei. Un percorso che, sotto la supervisione della direttrice del carcere Maria Anna Madeddu e del direttore della scuola Simone Pistis, si sta ulteriormente rafforzando con l’obiettivo di intensificare e coordinare le attività, affinché possano diventare regolari e strutturate.

«L’iniziativa è rivolta all’intera comunità carceraria, coinvolgerà detenuti e personale dell’istituto, con l’obiettivo di offrire un momento di distensione oltre la routine quotidiana – spiega Pistis - ma è anche un’occasione di crescita personale, riflessione e condivisione attraverso il linguaggio universale della musica».

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