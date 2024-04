Il Cannonau supera l’Ulassai e brinda al primato solitario 

Cannonau Jerzu 3

Ulassai 0

Cannonau Jerzu : Mastrangelo, Massessi (74’ M. Carta), Ridolfi (61’ Labagnara), F. Carta, Fa. Serra, Fe. Serra (61’ Deiana), Festa (76’ Lorrai), Onano, D. Muceli, S. Muceli, Biolchini (74’ Lobina). Allenatore Piccarreta.

Ulassai : Deidda, Conigiu (57’ N. Pilia), G. Pilia (70’ R. Chillotti), A. Chillotti (82’ Boi), Cossu, Denotti, S. Cannas, Loddo (76’ Puddu), Deplano (63’ Sirigu), N. Cannas, M. Cannas. Allenatore Guerriero.

Arbitro : Milia di Cagliari.

Reti : 48’ Fa. Serra, 50’ Biolchini, 59’ Festa.

Il Cannonau Jerzu vola in testa alla classifica. I biancoverdi surclassano (3-0) l’Ulassai e, approfittando del turno di riposo dell’Uta, guardano tutti dall’alto verso il basso. Per la prima, vera azione pericolosa bisogna attendere il 35’. È Simon Muceli a tentare di far crollare l’equilibrio, ma la sua conclusione è fuori misura. Poi, al 41’, Onano dialoga con Massessi che arriva scoordinato e calcia fuori. Il Cannonau schiaccia sull’acceleratore. Al 3’ di recupero del primo tempo sugli sviluppi di un calcio d’angolo si accende una mischia in area: la sbroglia Fabio Serra con una girata fulminea. Il raddoppio a inizio ripresa: Biolchini colpisce col destro, in diagonale, bucando la porta di Deidda. Sale in cattedra Festa (59’) che cala il tris e sigilla il risultato.

RIPRODUZIONE RISERVATA