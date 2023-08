Il cannonau parlerà spagnolo 

Di questi tempi, nel recente passato, alla Cantina sociale di Tortolì era già suonata la campanella. I contratti con i viticoltori erano blindati, chiusi in una cassaforte che faticava a contenere i faldoni. Le luci si sono spente pochi anni fa, quando dopo varie vicissitudini la struttura è finita all’asta. Le hanno messo gli occhi addosso anche potenziali acquirenti spagnoli, ma il territorio solleva gli scudi a tutela di un presidio che è stato fiore all’occhiello dell’attività agricola proiettata alle vetrine internazionali. Manfredi Mura, presidente del consorzio Cantine d’Ogliastra terra dei centenari, ha scritto anche al presidente della Regione, Christian Solinas, all’assessore all’Agricoltura, Valeria Satta, e alla Sfirs per sollevare l’attenzione sulla vicenda: «Non possiamo tollerare che l’opera venga scippata alla comunità».

Tesoro all’asta

Quando le annate erano floride i soci conferivano una decina di quintali alla Cantina di via Baccasara. Secondo gli esperti con una gestione accurata la struttura sarebbe in grado di generare profitti per oltre 7 milioni di euro con conseguenti ricadute positive sul territorio. Gli investitori spagnoli lo sanno e hanno allungato l’occhio sulla Cantina, costituita da uno stabilimento di 2.570 metri quadri, dall’alloggio del custode, da un deposito automezzi, da locali riservati alla pesatura e dal terreno circostante che si sviluppa su una superficie di 11.512 metri quadri. Ma per allontanare l’ombra iberica s’è formata anche una cordata di sindaci.

Le reazioni

Mura e gli altri soci del consorzio confidano in un intervento della maggioranza regionale. Intanto interviene Salvatore Corrias, consigliere regionale Pd: «La Cantina è sempre stata una realtà economica importante per il territorio, capace di generare un indotto che rappresenta al meglio la vocazione vitivinicola dell’Ogliastra. Ogni sforzo per riportarla ai suoi fasti sarà da ritenersi utile e meritevole del nostro sostegno».

