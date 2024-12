Il Cannonau Jerzu vince il derby con la bariese e resta in vetta 

Baunese 4

Ulassai 1

Baunese : Falconetti, D. Moretti, Pendin, Usai (16' Incollu), Monni, Bustamante (85' Moro), Leite Mendes, Mereu (75' Carta), Mat. Nieddu, Bonicelli (60' Pintus), Mar. Nieddu (80' A. Moretti). Allenatore Masia.

Ulassai : Guerriero, M. Cannas, N. Cannas, Congiu (73’ G. Pilia), Cossu, Deligia, Denotti (73’ N. Pilia), Deplano (60’ S. Cannas), Furcas (58’ Chillotti), Labagnara (70’ Marci), Podda. Allenatore Guerriero.

Arbitro : Murgia di Tortolì.

Reti : 33' Labagnara, 34' e 65' Mar. Nieddu, 35' Mat. Nieddu, 61' Leite Mendes.

La Baunese di Mario Masia resta nei piani alti della classifica, dopo la vittoria sull'Ulassai di Marcello Guerriero per 4-1. A passare in vantaggio sono però gli ospiti, con Labagnara, su punizione dal limite. Tra il 34' e il 35' la famiglia Nieddu, Marco padre e Mattia figlio, ribalta il risultato in un minuto. Prima va in gol Nieddu senior (sinistro chirurgico in diagonale sul secondo palo), e dopo Nieddu junior (di testa sul primo palo). Al 60' Baunese vicina al 3-1, ancora con Marco Nieddu, su punizione dal limite, ma il portiere ospite Guerriero vola e sventa in angolo. La rete che chiude la gara arriva però un minuto dopo, con Leite Mendes, lesto a trasformare in gol un rimpallo dentro l'area. Al 65' ancora Marco Nieddu con un tocco di destro in diagonale.

