il cannonau jerzu riprende a correre 

Cannonau Jerzu 2

Freccia P. Montis 1

Cannonau Jerzu (4-2-3-1) : Casula, M. Serra, A. Deiana (40’ pt Fa. Serra), Lai, S. Vargiu (51’ st Furcas); Ruggeri, Erriu (45’ st F. Carta); M. Carta, R. Serra, Boi; Muceli (26’ st Fe. Serra). In panchina Piroddi, Pilia, Salis, Sirigu, Bruno. Allenatore Piccarreta.

Freccia Parte Montis (4-4-2) : Piras, Biancu (34’ st Incani), Girseni, Sardo, M. Muru; Cancedda (16’ st D. Muru), Marongiu (32’ pt Mureddu), Mereu (34’ st C. Maccioni), Mandis (1’ st Loru); Deiola (44’ st E. Maccioni), M. Vargiu. In panchina Margiani, Melis, Atzori. Allenatore Boi.

Arbitro : Putzolu di Cagliari.

Reti : pt 10’ Erriu, 20’ Cancedda; st 20’ Erriu.

Note : ammoniti A. Deiana, Ruggeri, M. Carta, Deiola; recupero 1’ pt-4’ st; spettatori 250.

Jerzu. Pronto riscatto del Cannonau Jerzu. La squadra di Piccarretta incassa 3 punti superando 2-1 gli avversari del Freccia Parte Montis. È decisivo Alessio Erriu, autore di una doppietta. Per gli ospiti (che fanno sei sostituzioni, una di troppo) va a segno Cancedda per il momentaneo 1-1. Il successo proietta i biancoverdi nei quartieri nobili della classifica. (ro. se.)

