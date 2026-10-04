Il Cannonau Jerzu è spietato La Tharros cade in casa 

Tharros 0

Cannonau Jerzu 2

Tharros (4-3-3) : Domit, G. Sanna, Enna (40’ st Pisu), Heck, C. Piras, N. Orrù (18’ st Dessì), F. Orrù, Loua, Marchese, Lonis (37’ st Lai), Pitzalis. In panchina Petrucci, Castagna, Dagostini, Ferraro, Pintus, G. Piras. Allenatori Frongia e Pinna.

Cannonau Jerzu (4-3-3) : Ganadu, Furcas (14’ st Demurtas), F. Serra, S. Orrù, Carta, Deiana, Lai, Ferrareis, Sirigu, Atzori, A. Serra (18’ st Biolchini). In panchina Ba, Abriatta, Lotto, Pilloni, D. Muceli, S. Muceli, Contu. Allenatore Corda.

Arbitro : Atzei di Cagliari.

Reti : nella ripresa, 20’, 35’ Sirigu.

Note : ammonito S. Orrù. Recupero 4’ pt-4’ st. Spettatori 250.

Oristano. Colpo esterno del Cannonau Jerzu che batte a domicilio la Tharros per 0-2 e ottiene la prima vittoria stagionale. Le reti arrivano nella ripresa, con Sirigu bravo a sfruttare due situazioni di calcio d’angolo. I padroni di casa, invece, oltre ad aver sbagliato un rigore, sono stati imprecisi in fase di finalizzazione.

Nel primo tempo la Tharros è pericolosa con Marchese, impreciso al 21’ e 44’, e Lonis, che al 32’ e 34’ trova Ganadu pronto alla respinta. Lo Jerzu, invece, va vicino alla rete con Furcas al 23’, in ritardo su assist di Ferrareis, e Sirigu, al 40’. Nella ripresa, i padroni di casa premono, ma passa l’undici ospite, al 20’, con una conclusione ravvicinata di Sirigu su azione da corner. Al 22’ la Tharros può pareggiare, ma Lonis calcia fuori il rigore assegnato per fallo su Marchese. Al 35’, sempre sugli sviluppi di un corner, Sirigu mette fuori causa Domit su un rimpallo.

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