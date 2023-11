Il cannonau jerzu batte il cardedu e brinda al terzo posto Il cannonau jerzu batte il cardedu e brinda al terzo posto 

Cardedu 1

Cannonau Jerzu 2

Cardedu : Murru, L. Vocatore, Loddo, Lai, Mameli (58’ Pisu), Orrù (76’ Muceli), Demurtas, Angioni (70’ Pani), S. Lorrai, Semino (58’ Cucca), Usai. Allenatore Masia.

Cannonau Jerzu : Mastrangelo, Deiana, Usala, Ridolfi, Fed. Serra, Fab. Serra, Biolchini, Carta, D. Muceli, Lobina (60’ A. Serra), Festa (62’ Carta). Allenatore Piccarreta.

Arbitro : Corrias di Nuoro.

Reti : 43’ Festa, 44’ D. Muceli, 75’ Pisu.

Colpo del Cannonau Jerzu, che ritorna dalla trasferta sul campo del Cardedu con tre punti nel sacco: 1-2 il finale. Primo tempo senza grandi emozioni. Il Cardedu ci prova al 31’ con Loddo, ma il suo tiro non ottiene gli effetti sperati. Al 43’, però, gli ospiti passano in vantaggio: malinteso tra Vocatore e Lai, ne approfitta Festa che insacca. Il Cardedu accusa il colpo, ma il Cannonau Jerzu insiste, e dopo appena 1’ trova anche il gol del raddoppio, in contropiede con D. Muceli: 0-2. Nella ripresa, i padroni di casa provano a rientrare in gara: al 52’ è da segnalare un bel colpo di testa di Demurtas. Ci provano anche Angioni e Cucca, ma è più fortunato Pisu, che al 75’ accorcia le distanze con un tiro dal limite dell’area che si infila a fil di palo della porta difesa da Mastrangelo, dopo un bell’assist di Lorrai. I padroni di casa provano a riacciuffare il risultato, ma non c’è più tempo: finisce 1-2.

RIPRODUZIONE RISERVATA