Il cannonau frena, Il decimoputzu è solo al comando 

Cannonau Jerzu 1

La Palma 1

Cannonau Jerzu : Pisu, Biolchini (84’ Massessi), Deiana (54’ Serra), Carta (65’ Lai), Bruno, Onano, Jatta, Ruggeri, S. Muceli (65’ Vargiu), S. Mura, Boi. Allenatore Piccarreta.

La Palma : Pilotto, Pandori, Scameroni, Faiferri, C. Mura (84’ Scalas), Piras, Puddu, Baldera, Mattana, Cappai (88’ Pili), Spissu. Allenatore Spini.

Arbitro : Orrù di Cagliari.

Reti : 22’ Spissu , 27’ Jatta.

Il Cannonau Jerzu non supera l’esame La Palma e perde la vetta della classifica. In un Teccodì gremito finisce 1-1, con il pari che avvantaggia le dirette concorrenti per la promozione, Decimoputzu e Baunese. Eppure le aspettative di successo c’erano tutte. Ma che il pomeriggio sotto un cielo azzurro che sa di primavera sia di quelli complicati lo si intuisce al 22’, quando la squadra ospite trova l’inatteso vantaggio con Spissu. Il Cannonau è costretto a inseguire per riacciuffare il pari. Lo trova Jatta, arrivato dall’Idolo durante il mercato di riparazione. L’attaccante riceve palla e calcia in porta un diagonale che trafigge Pilotto. La squadra di Piccarretta capisce che è il momento di osare, anche perché da Decimoputzu e Baunei arrivano notizie sulle larghe vittorie delle concorrenti, ma Pilotto diventa l’assoluto protagonista sbarrando la porta. ( ro. se. )

RIPRODUZIONE RISERVATA