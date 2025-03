Il cannonau cala il poker ma la Baunese non perde terreno 

Cannonau Jerzu 4

Sadali 1

Cannonau Jerzu : Mastrangelo, Biolchini, Massessi, Lai, Fa. Serra (70’ Lorrai), Fe. Serra (87’ M. Pilia), Jatta (64’ S. Muceli), M. Serra, D. Muceli (87’ Spano), Mura, Boi (81’ Vargiu). Allenatore Piccarreta.

Sadali : Mainas, Carta (78’ Musiu), E. Piras, Carcangiu, Putzolu, Anedda, Mancosu, Cadeddu (70’ Pisano), A. Pilia, Banchero, M. Piras (70’ M. Mura). Allenatore Marci.

Arbitro : Solinas di Cagliari.

Reti : 12’ Mancosu, 34’ Boi, 65’ D. Muceli, 77’ Lorrai, 91’ Vargiu.

Sessanta i punti in classifica del Cannonau Jerzu che prima va sotto con il Sadali e poi segna quattro reti che mandano in estasi il pubblico del Tecodì. Il vantaggio della squadra ospite lo realizza Mancosu, al 12’, l’attaccante con sangue ogliastrino (il padre, Mimo, è originario di Arzana) approfitta di una disattenzione della difesa di casa e fulmina Mastrangelo. Il pareggio lo segna Marco Boi, che si regala un gol di rapina per i suoi 32 anni (compiuti venerdì scorso). Al 65’ il capitano biancoverde Daniel Muceli si carica i suoi sulle spalle e firma il 2-1 al culmine di un’azione personale. Poi, al 77’, Lorrai castiga Mainas con una punizione dalla distanza e allontana tutte le streghe. In pieno recupero c’è gloria anche per il classe 2007 Vargiu, mandato in campo da Piccarreta 10’ prima al posto di Boi, che cala il poker e fa sognare tutta Jerzu.

