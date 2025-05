Il Cannonau brinda alla Promozione, Baunese ai playoff 

Baunese 2

Settimo 0

Baunese : Falconetti, Fenude (60’ A. Moretti), Usai, Pendin, Monni (63’ D. Moretti), Leite Mendes, Pintus (75’ Porceddu), Canu (80’ Mat. Nieddu), Tegas, Mar. Nieddu (70’ Carta), Bonicelli. Allenatore Masia.

Settimo : Angioni, Corona, Cannella (73’ Fiorini), Pisano, Mura, Zara (67’ Farru), Dessena, Anedda (60’ Ligas), Ambu (83’ Locci), Murru (86’ Lai), Schirru. Allenatore Murgia.

Arbitro : Atzei di Cagliari.

Reti : 59’ Pendin, 85’ Tegas.

Un pomeriggio primaverile ha fatto da cornice a Baunese-Settimo, finita 2-0 per i nerazzurri locali, partita delicata per entrambe le squadre al calcio d'inizio, ma dura da digerire al novantesimo, con la Baunese vittoriosa ma seconda in classifica, e iscritta ai playoff, e gli ospiti sconfitti, e condannati alla retrocessione. Al 20' Baunese vicina al gol con Bonicelli, che sfiora la traversa con un colpo di testa. Al 45' Giorgio Canu, dal limite, dopo uno scambio con Bonicelli, lambisce il palo alla sinistra di Angioni. Al 59' Baunese in vantaggio con Pendin, che mette in gol da due passi, sul secondo palo, sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Il 2-0 che chiude i conti arriva all’85’, con Tegas che raddoppia sfruttando un'intuizione di Attilio Moretti, lesto ad approfittare dentro l’area di un'indecisione della difesa ospite.

