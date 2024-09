Il cannonau Barallibus alla conquista del mondo  

Prestigioso risultato per il Pub Agricolo di Mamoiada, che ha visto il suo cannonau Doc “Barallibus” del 2020 inserito nella top 100 dei vini candidati al The WineHunter Platinum Award.

Per la cantina, un ulteriore tassello d’eccellenza riservato ai vini che superano la soglia dei 95 punti di cui proprio il “Barallibus” è un esempio: prodotto su terreni granitici a 750 metri dopo un’attenta vinificazione, guarda ora ad importanti scenari internazionali. «Siamo orgogliosi di un grande risultato che dà lustro - dice Dario Gungui, di Pub Agricolo - non solo alle nostre produzioni ma anche al nostro paese, che già da diversi anni sta investendo tanto su questo settore. Le quaranta imprese vivinicole su 2400 abitanti sono un unicum per tutta la Sardegna».

Per questo lo sguardo è proiettato al futuro: «L’8 novembre - continua Gungui - verranno proclamati i 35 vincitori ufficiali a cui sarà assegnata la medaglia di platino. Saremo al Pavillons de Fleurs Kurhaus di Merano, dove attenderemo i risultati finali con fiducia». Ma gli impegni non si fermano di certo: «Dal 9 all’11 saremo parte attiva della manifestazione Next, portando alti i nostri colori». (g. i. o.)

