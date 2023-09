Il canneto invade  la pista ciclopedonale 

La pista ciclabile che attraversa via Don Minzoni costeggiando la strada che da Quartucciu porta a Quartu, è invasa dal canneto. Più avanti, in via Mameli, la situazione è la stessa: erbacee, rifiuti e le canne che invado la carreggiata, ostruendo quasi del tutto il passaggio e costringendo così le auto che percorrono quella strada a invadere la pista ciclopedonale. Insomma, piuttosto che una semplice pista da percorrere in sicurezza, sia in bici che a piedi, sembra quasi un percorso a ostacoli.

