Il Canne al vento a Tronci e Hallensleben 

Trionfo di due scrittrici (Meike Hallensleben e Monica Tronci) al Premio Canne al vento di Galtellì, concorso letterario internazionale, dedicato alla scrittrice Grazia Deledda.

Ha vinto, nella sezione A dedicata ai racconti in lingua italiana e inglese, la tedesca Meike Hallensleben con “The heart is where the home is”. Nella sezione B, riservata ai racconti in lingua sarda, ha vinto Monica Tronci, di Terralba, con “Sa festa de mari”. Per concorrere al premio sono arrivati infatti 207 racconti da ogni parte del mondo: 25 i Paesi rappresentati. Un dato che soddisfa gli organizzatori della manifestazione promossa dal comune di Galtellì, con il contributo dell'assessorato regionale della Cultura, e la collaborazione del Club Jane Austen. Durante la due giorni di incontri presenti Stanislao De Marranci, presidente nazionale dei Parchi letterari nei quali è inserito il Parco Deleddiano di Galtellì. Con Sara Obbiso, assegnista di ricerca dell'Università Alma Mater di Bologna, focus sui risultati del progetto “Change - Spoke4” e della valorizzazione del patrimonio culturale tangibile e intangibile, attraverso tecnologie virtuali e narrazioni digitali nel Parco letterario Deledda.

