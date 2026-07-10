Il canile di Olbia, il più amato dalle showgirl 

Tra set, shooting, palcoscenici e passerelle, le showgirl sarde posano con i cani abbandonati e in cerca di famiglie adottive. Dai red carpet al rifugio “Fratelli minori”, l'attrice cagliaritana Caterina Murino e la collega sassarese Elisabetta Canalis sono le madrine (per un giorno) del canile gestito dalla Lida sezione di Olbia. Prima, l’ex velina e poi, l’ex letterina, a distanza di pochi giorni hanno coccolato i circa mille trovatelli accolti dal canile di Olbia, diventati social e virali nelle stories Instagram delle due soubrette.

Eli e Nello

Sbarcata a Olbia, destinazione vacanze, Elisabetta Canalis ha fatto (consueta) tappa al canile in cui nel 2020 ha adottato il suo inseparabile Nello: “Come ogni anno, mi trovo nel rifugio che amo dal profondo del mio cuore: se avete intenzione di adottare un animale, qui potete trovare un compagno di vita che vi renderà felici proprio come è successo a me”, ha postato Eli Canalis, pubblicando le foto tra i cuccioli, in compagnia della figlia Skyler. La showgirl, in un video, è anche intervenuta – come aveva già fatto la Lida – a sostegno del provvedimento del sindaco Settimo Nizzi che, nell’ambito di una campagna di controllo del randagismo, ha vietato di dare da mangiare ai cani della zona industriale e per questo è finito sotto attacco di gruppi animalisti sui social.

Caterina e Cip

Ieri, invece, Caterina Murino è stata la staffetta speciale per un'adozione Oltralpe: andata e ritorno nel giro di qualche ora, l'attrice animalista è volata da Parigi a Olbia per prendere in consegna Cip e recapitarlo alla nuova famiglia adottiva francese. “Grazie Lida Olbia per averlo salvato, ora vivrà a Parigi!”, scrive Murino, su uno scatto con Cip tra le braccia, che aveva visitato il canile olbiese anche nel 2024, in occasione del progetto “Attraverso i suoi occhi”, documentario sui trentacinque canili presenti in Sardegna per sensibilizzare su adozioni e randagismo. Oltre alle due showgirl sarde, da sempre sostenitrici delle attività del rifugio Fratelli minori e testimonial contro l'abbandono degli animali, sono diverse le celebrità amiche della Lida. Nel 2017 Francesca Pascale, l'allora fidanzata di Silvio Berlusconi, in vacanza a Villa Certosa, ha adottato tre fratellini, Stella, Sole e Luna, immortalando (anche lei in un post su Instagram) la gratitudine a Sole e ai volontari dell'associazione di Olbia. Nel 2025 la vincitrice dell'edizione 2025 del Grande Fratello (e voce dei Gazosa), Jessica Morlacchi, ha devoluto parte del premio ai Fratelli minori.

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