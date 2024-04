Il cane Thor porta le fedi alle nozze dei padroni: «Per noi è come un figlio» 

Chiunque sceglierebbe gli amici più importanti da tenere accanto nel giorno delle nozze. E se sono a quattro zampe, non fa differenza. Emanuele Serrau, 27 anni, e Micaela Meloni, 25, si sono detti sì pochi giorni fa a Casa Ofelia a Sestu. E hanno voluto il meticcio Thor, di 8 anni, a fare da paggetto, con le fedi legate al collare; e i collie Ikaris e Lilybeth, 3 e 2 anni, per entrare insieme con i testimoni.

Un matrimonio civile, officiato dall’assessore allo Sport Mario Alberto Serrau. Una prima volta a Sestu, ma anche un gesto d’affetto da fare con spontaneità e gioia: «Li abbiamo adottati insieme, fanno parte della famiglia», dice Emanuele, e Micaela continua, «sono un po’ come figli, per quello che noi diamo loro e per quello che loro danno a noi». Una famiglia dove i cani fanno parte della vita, anche professionale: la coppia ha fondato “Hakuna Matata Agility Team”, un’associazione sportiva dilettantistica. Partecipano con i collie a gare di Agility Dog, e addestrano altri cani. E sono stati proprio i cani a fare incontrare i due innamorati. Un po’ come i padroni di Pongo e Peggie, ne “La carica dei 101”. «Io sono cresciuta con il mio cagnolino, che è mancato quando avevamo entrambi 18 anni e mi ha insegnato davvero un amore puro», dice Micaela. Emanuele invece ricorda «il mio pastore tedesco, per tanto tempo un amico unico».

L’idea di questo matrimonio speciale, raccontano gli sposini, «è venuta spontanea, abbiamo deciso che li volevamo a fianco. E vogliamo ringraziare Laura Vicentini, socia fondatrice della nostra associazione; ci ha aiutato a prepararli per la cerimonia in quanto noi in quel momento non avremo potuto dedicargli le nostre attenzioni. Abbiamo anche fatto lo shooting fotografico con loro per avere dei ricordi della nostra famiglia». E anche l’officiante, Mario Alberto Serrau, ha voluto partecipare, con la sua cagnolina Nutella in braccio: “L’ho fatto perché le istituzioni devono sempre dare il buon esempio. Per me è stato molto emozionante presiedere alla cerimonia di Manuele e Micaela a cui auguro ogni bene e felicità, un’unione all'insegna dell'amore anche per gli animali».

