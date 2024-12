Il cane sale sul treno a Decimomannu e arriva da solo a Cagliari 

La storia è singolare: un cane, una bellissima femmina di pastore tedesco, dopo aver vagato per le strade di Decimomannu libera e randagia, venerdì di primo mattino è arrivata alla stazione ferroviaria ed è salita sul treno in partenza dal binario 2. Docilissima, coccolata da tutti i passeggeri sino all’arrivo a Cagliari. Qui i responsabili di Trenitalia hanno contattato la Polizia ferroviaria: non per contestarle il viaggio senza biglietto, sia chiaro, ma per cercare di risalire al legittimo proprietario.

La fuga

E qui la bella storia, incastonata benissimo nell’atmosfera di Natale che avvolge tutti i nostri cuori in questi giorni, diventa un giallo. Perché le fonti ufficiali della Polizia ferroviaria fanno sapere di aver restituito la cagnolona al legittimo proprietario rintracciato tramite il microchip. Invece una donna di Assemini, Stefania Pirastu, dopo aver letto la storia con tanto di foto su Facebook, giura: «Quella è Viola, il mio cane sparito da casa cinque mesi fa. E la rivorrei indietro». Un vero e proprio caso: il microchip esiste o non esiste? L’ha messo il nuovo padrone del cane che grazie al codice è stato contattato dai poliziotti? Un fatto è certo: adesso non vaga più per le strade di Decimomannu, è al sicuro in una casa. Ma di chi? Sicuramente la questione incuriosisce tutti, da Assemini a Decimomannu, come una serie televisiva, e si resta in attesa delle prossime puntate.

«Si chiama Viola - ha commentato in un post nel social network l’asseminese Stefania Pirastu - una cucciola che stava da me in campagna. L’avevano abbandonata e l’ho cresciuta io. Anche da casa mia era scappata cinque mesi fa, tuttavia lei è molto affezionata a me». Ma la donna non sa che fine abbia fatto il cane: «L’ho riconosciuta dalle foto, sono corsa a Decimomannu, ma non so chi l’abbia presa prima di me. É mia al 99 per cento, ne sono sicura. No, io non avevo ancora fatto in tempo a metterle il microchip».

A Decimomannu

Tutto è iniziato venerdì mattina: «Il cane - ha dichiarato Roberta Graziano, titolare di un negozio per animali a Decimomannu - era stato avvistato in piena notte, intento a rincorrere i gatti».

E intorno alle 7 si è materializzato al fianco di Giuliana e Manuela Marongiu, dirette a piedi verso la stazione dei treni: «Ci siamo incontrate in via Tiziano - hanno raccontato le due sorelle - e una volta sbucate in via Sanzio abbiamo notato il cane che sopraggiungeva verso di noi. Ci siamo spaventate, non conoscendone l’indole abbiamo avuto paura che ci attaccasse». E invece l’animale si è dimostrato buono e affabile, ha seguito le donne fino al piazzale antistante la stazione e poi si è diretto nello spiazzo interno dove parcheggiano le vetture i dipendenti delle ferrovie: «Andava avanti e indietro, annusava dappertutto, sembrava stesse cercando qualcuno o qualcosa». Trovata la sala d’attesa chiusa, si è poi guardato intorno e ha puntato le scale che portano al sottopassaggio: «Ha prima desistito, poi ha visto un uomo scendere e si è fatta coraggio come per dire “se ce l’ha fatta lui posso farlo pure io”».

In viaggio

La cagnolona ha fatto gli scalini in fretta e furia, non ha perso il treno e si è accomodata vicino ai pendolari nel vagone passeggeri. Ma non è scesa né ad Assemini né ad Elmas, è rimasta sul treno sino a Cagliari.

Qui le strade delle due sorelle decimesi Giuliana e Manuela Marongiu e della cucciola si sono separate, le prime dirette a lavoro, la seconda nelle mani della Polizia ferroviaria che l’ha tenuta per qualche ora in custodia fino all’arrivo del proprietario, o presunto tale, al quale è stato riaffidato.«A Decimomannu – dice una pendolare, Fabrizia Atzeni – non si parla d’altro perché vogliamo capire chi sia in realtà il proprietario. Un mistero che va risolto per il bene del cane».

