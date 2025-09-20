VaiOnline
Stintino.
21 settembre 2025 alle 00:12

Il cane non obbedisce e gli spara: denunciato 

Ha imbracciato una carabina remington e l’ha puntata verso il proprio cane, reo soltanto di non avergli obbedito. Poi gli spari, due o tre colpi. L’animale è stato salvato in extremis dai medici veterinari. Il gesto folle è stato compiuto giovedì pomeriggio a Pozzo San Nicola, borgata di Stintino. Il proprietario del cane, un ex barracello di 50 anni, è stato denunciato alla Procura della Repubblica con l’accusa di maltrattamenti di animali e spari in luogo pubblico. L’allarme era stato lanciato dai residenti, preoccupati per quegli spari di arma da fuoco esplosi all’improvviso e provenienti dall’abitazione del 50enne. Avevano allertato il numero di emergeza 112 e sul posto erano accorsi i carabinieri della compagnia di Porto Torres. Il cane era stato colpito e ferito gravemente da un’arma, una carabina che l’ex divisa verde deteneva regolarmente. I militari hanno soccorso subito l’animale sofferente, chiedendo l’intervento urgente del medico veterinario di turno e del personale di una clinica veterinaria che hanno prestato le dovute cure al meticcio, tempestive e necessarie a salvagli la vita. Una successiva perquisizione nell’abitazione dell’uomo, ha consentito ai militari di rinvenire anche un fucile a pompa calibro 12 “uzkon”, anche questo registrato regolarmente. Entrambe le armi sono state sequestrate. (m.p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

