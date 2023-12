Il cane Hiroshima ha trovato una famiglia 

È una storia a lieto fine quella di Hiroshima, il cane ritrovato in fin di vita nelle campagne quartesi poco tempo fa. Ospitato nel rifugio Tana di Bau della Bau Club onlus a Sa Serrixedda, nei giorni scorsi è potuto andare nella sua nuova casa.

Ad adottarlo è stata la stessa persona, un’educatrice cinofila, che lo aveva trovato in fin di vita, come polverizzato, senza peli né pelle.I peli sono ricresciuti e adesso Hiroshima non ha niente a che vedere con quello scricciolo magrissimo che non riusciva neanche a reggersi sulle sue zampe malferme. Lo avevano chiamato così perché sembrava appena uscito da un bombardamento nucleare. La sua nuova proprietaria l’aveva trovato nelle campagne quartesi, come mimetizzato con la terra ed era riuscita a vederlo solo perché attirata dai suoi lamenti.

Era stato abbandonato senza pietà, gettato via così debole che non era più riuscito a muoversi, in una condizione di disidratazione e denutrizione come mai si era visto.La presidente della Bau Club, Elena Pisu, è felice: «Troviamo tanti cani in condizioni critiche ma Hiroshima davvero era in uno stato pietoso. Per questo la gioia di questa adozione e ancora più forte, perché all’inizio non eravamo affatto sicuri che si sarebbe ripreso». (g. da.)

