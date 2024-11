Il cane Crest  fiuta la marijuana, giovane nei guai 

Al fiuto di Crest, cane finanziere da poco in servizio al comando delle Fiamme gialle di Oristano, non è sfuggito. E addosso a un uomo fermato in auto nei giorni scorsi a Torangius, in piazza Baden Powel, i militari hanno trovato circa 100 grammi di marijuana contenuta in una busta di cellophane. Subito sono scattati i controlli sull’auto e poi a casa dell’uomo dove i finanzieri hanno trovato un altro chilo di marijuana, circa 30 grammi di cocaina, 9 grammi di Mdma, 2 bilancini di precisione e soldi in contanti. L’uomo è stato arrestato e processato per direttissima e il giudice ha disposto i domiciliari.

L’operazione della Guardia di finanza rientra nei servizi, disposti in tutto il territorio provinciale in collaborazione con le altre forze dell’ordine, per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, soprattutto nei luoghi di ritrovo serale più frequentati dai ragazzi. Nei controlli a Torangius è stato molto importante il supporto del cane antidroga che ha fiutato subito qualcosa e con la sua presenza ha fatto innervosire l’uomo che poi è stato arrestato. I servizi di prevenzione e contrasto, anche su indicazione del prefetto Salvatore Angieri, proseguiranno nelle prossime settimane. ( v.p. )

