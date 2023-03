«Il candidato sindaco? Basta con il teatrino, il Psd’Az ha scelto me» 

Il Psd’Az rompe gli indugi, anche a costo di spaccare la coalizione di centrodestra ad Assemini. «Il partito ha scelto me come candidato sindaco», annuncia Gigi Garau, 57 anni, sottufficiale della Marina militare in pensione. Scelta che metterebbe in qualche modo d’accordo alcune forze del centrodestra a tutt’oggi non meglio identificate. Per niente allineati, per ora, Forza Italia e Fratelli d’Italia, che punterebbero su un altro nome, quello di Niside Muscas, un brevissimo passato da assessora al fianco dell’ex sindaco Tore Nioi, vicina al mondo cattolico.

Garau, la sua è una fuga in avanti?

«No. È una precisa decisione del mio partito, il Psd’Az, che non ha mai posto veti su nessuno in passato, che ha sempre fatto gioco di squadra nel centrodestra e che adesso ha individuato me come persona giusta per risollevare Assemini dopo un periodo amministrativo davvero difficile».

Andrà davanti anche da solo?

«Sì».