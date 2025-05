“Il candidato” di Onnis mercoledì a Cagliari 

Potere politico, corruzione e speculazione energetica sono gli elementi che si intrecciano nel nuovo romanzo di Maurizio Onnis, “Il candidato”, appena pubblicato da Catartica, che sarà presentato mercoledì (alle 18) nella terrazza della Fondazione di Sardegna a Cagliari in via San Salvatore Horta 2 in conversazione con Piero Loi. L’incontro è realizzato da Lìberos nell’ambito del festival Éntula.

Un’opera che, attraverso la libertà espressiva della finzione letteraria, racconta uno spaccato di Sardegna attuale e controverso: da un lato le mire delle grandi compagnie energetiche, dall’altro le lotte locali per proteggere il territorio. Nel mezzo, il potere politico, raccontato attraverso le scelte e i comportamenti non sempre limpidi del protagonista, Marco Satta, che viene arrestato poco prima dell’insediamento come presidente della Regione. I diritti d’autore ricavati dalle vendite del libro verranno devoluti per intero all’associazione ecologista Gruppo d’intervento giuridico.

