Il Candeliere a Bancali nel ricordo di Incollu 

Il Candeliere di San Sebastiano balla a Bancali. Scioglimento del Voto per i detenuti, ieri in carcere, in una cerimonia davanti alle massime autorità civili e militari. «È un’occasione- dichiara Francesco Cocco, neodirettore della Casa circondariale- che permette di avvicinare il territorio a una struttura che, al contrario di quella chiusa da tempo di San Sebastiano, è molto lontana». Intense le emozioni dei portatori che hanno fatto leggere i propri pensieri sulla loro situazione detentiva. Considerazioni di pentimento e speranza per il futuro. «Per noi - afferma il sindaco Giuseppe Mascia - è il momento di accendere una luce su quel perimetro che noi chiamiamo comunità, sulle persone che hanno sbagliato, su chi ha la possibilità di pensare il proprio riscatto. E cercare la liberazione, quella che noi consideriamo come essenza della Faradda».

Proprio il Comune ha deciso di dedicare la cerimonia del Candeliere d’oro a Patrizia Incollu, ex direttrice di Bancali scomparsa lo scorso anno, e ricordata durante la Festa anche per aver ideato, circa 20 anni fa, il Candeliere di San Sebastiano. «Una donna di grandi capacità- riferisce Ilenia Troffa, responsabile dell’area educativa- sempre disponibile con gli ospiti». Il ballo si è concluso con il tradizionale inchino alla Vergine. Un atto di presenza della comunità carceraria verso l’esterno delle mura che rimane però isolato. «Il problema non è di questo o altre carceri ma di una cultura nazionale - riferisce il cappellano don Gaetano Galia - che non prende in considerazione le esigenze dei diritti delle persone».

