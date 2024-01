Il Cancer center senza ricette 

È l’unico Cancer Center riconosciuto, e sostenuto, dalla Regione in Sardegna e ambisce a diventare un Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), per fare qualche esempio come lo Ieo o Istituto Clinico Humanitas di Milano. L’ospedale Mater Olbia è ormai un punto di riferimento a livello nazionale per i pazienti oncologici e proprio per questa ragione brucia ancora di più la condizione in cui si trova la clinica privata olbiese convenzionata con il sistema sanitario nazionale. Lo spiega l’amministratore delegato e direttore generale, Marcello Giannico. Il manager ritorna sulla questione della mancata autorizzazione delle prescrizioni e dice: «Il Mater Olbia è l’unico Cancer Center in Sardegna, la Regione ci ha dato questo importante riconoscimento. Siamo il punto di riferimento per tantissimi pazienti dell’Isola. Il problema è che non abbiamo l’autorizzazione per la prescrizione dei farmaci e delle prestazioni specialistiche. È una situazione che ci penalizza e che può essere risolta con un intervento della Regione. Tenuto presente che già ora siamo autorizzati alle prescrizioni per la radioterapia. Quindi una possibile soluzione al problema esiste».

Macchina inceppata

La mancata autorizzazione alla prescrizioni è un ostacolo di natura formale che impedisce al Mater di funzionare con il pieno utilizzo di tutte le sue enormi potenzialità. Ogni prescrizione degli specialisti della clinica privata deve essere firmata da un collega, il medico curante del paziente, ad esempio. Ma a volte neanche questo basta, come spiega Giannico: «Ci sono delle prescrizioni che devono essere fatte esclusivamente da specialisti e quindi i pazienti devono fare un doppio passaggio, prima il Mater e poi l’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. Va trovata una soluzione, per i pazienti e per tutti i medici che vengono coinvolti in questa situazione. Ripeto, noi ci troviamo a operare in un quadro come questo pur essendo il Cancer Center della Sardegna». Il Mater, nei primi dieci mesi del 2023 ha effettuato più di 1200 interventi chirurgici, ci parla di un media di 120 pazienti al mese. L’obiettivo è quello di rendere ancora più tempestive le terapie oncologiche, eliminando i disagi della doppia prescrizione.

