Il cancello è chiuso: non ci sono più auto in sosta nel sagrato  

Lo aveva annunciato nei giorni scorsi e alla fine i provvedimenti li ha presi. Davanti all’inciviltà degli automobilisti, il parroco della basilica di Sant’Elena, don Alfredo Fadda, non ha potuto fare altro che chiudere il cancello su via Eleonora d’Arborea per evitare l’accesso e la sosta selvaggia nel sagrato, dove peraltro ieri sono stati inaugurati anche i mercatini di Natale che portano un grande flusso di persone.

Lo aveva detto anche in chiesa il sacerdote che così non si poteva più continuare, non solo per la brutta immagine di un sagrato invaso dalle auto fin quasi al portone della chiesa, ma anche per il rischio che qualcuno venisse investito, pericolo sfiorato peraltro più volte in questi giorni e anche perché le auto potevano danneggiare seriamente la pavimentazione. Così alla fine non è rimasta altra scelta che chiudere, con gravi disagi per gli stessi sacerdoti costretti adesso ad aprire e chiudere per l’accesso dei veicoli autorizzati come i carri funebri e le auto degli sposi.

«Finalmente si rivede un sagrato dignitoso», dice una parrocchiana diretta in chiesa, «era diventata un’indecenza vedere tutte quelle macchine. Adesso speriamo che la chiusura sia definitiva e di non rivedere quello scempio nei prossimi giorni, anche perché davvero qualcuno rischiava di essere investito».

La situazione era infatti sfuggita di mano. Ogni giorno mattina e sera il sagrato era invaso da decine di auto, che facevano retromarcia rischiando di metter sotto qualcuno. Auto non solo di chi andava a sentir messa, ma anche di chi andava tranquillamente a sbrigare le sue commissioni. Tra l’altro poi, il sabato sera nell’orario delle celebrazioni il parcheggio davanti alla basilica è anche gratuito ma si preferiva salire sul sagrato eludendo regole e deturpando la zona. (g. da.)