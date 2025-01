Il canarino Isabella trionfa ai mondiali in Portogallo 

Continuano a inanellare successi Stefano Bianchi, titolare di un’agenzia di pratiche automobilistiche e suo fratello Roberto, allevatori di canarini che nei giorni scorsi hanno sbaragliato tutti gli avversari piazzandosi al primo posto del podio al mondiale in Portogallo. O per meglio dire i 18 mila avversari li ha sbaragliati un bellissimo esemplare di Isabella Opale Bianco Mosaico .

«Siamo molto felici», dicono i due vincitori. «I nostri canarini erano molto belli. Certo non possiamo dire che ce lo aspettavamo ma portavamo in gara dei bellissimi esemplari. In ogni caso non è semplice, perché si tratta di un mondiale». Una soddisfazione che arriva, «dopo un anno di lavoro, perché da qui alla riproduzione passa un anno. Il mondiale è il traguardo a cui tutti mirano. E questa è la terza competizione che vinciamo. Adesso se ne riparlerà tra un anno in Belgio».

Stefano e Roberto Bianchi hanno cominciato ad allevare canarini da quando erano piccoli. Una passione mai sopita fino ad arrivare ad avere adesso circa 140 coppie.«Per la prossima stagione», dice Stefano Bianchi, «abbiamo inserito i cardinalini del Venezuela mutati e ancestrali e anche i lucherini testa nera mutati e ancestrali». (g. da.)

