Il canalone della discordia 

L’attraversamento dei due terrapieni di viale Trento e viale Trieste avverrà mediante l’uso di una tecnica a basso impatto ambientale, chiamata “microtunneling”, quindi scavi e inquinamento acustico saranno limitati e soprattutto non ci sarà interruzione del traffico e intervento sui lavori già realizzati in viale Trento e viale Trieste. L'ingegnere Cambula replica poi : «È difforme dalla realtà dire che verrà rasa al suolo tutta la vegetazione del fondo valle. Lungo il tracciato del canale, gli alberi e gli arbusti presenti non superano alcune decine e di essi solo una parte sarà temporaneamente rimossa e sarà possibile ripiantare sia arbusti che alberi. Non cambierà in alcun modo il microclima del fondovalle».

Cambula specifica: «Il canale è largo 7 metri solo ed esclusivamente nei tratti ancora verdi per una lunghezza di 372 metri, il 42% della lunghezza complessiva del tracciato». Il canale sarà in terra, con massi rinverditi, di fatto una sorta di piccolo fiume e quindi «il polmone verde del Fosso della Noce rimarrà tale anche dopo la realizzazione del nuovo corso d’acqua e non sarà d'ostacolo alla realizzazione del parco». Il canale in calcestruzzo sarà invece largo 4 metri e lungo 428 e si svilupperà lungo terreni già artificializzati con parcheggi pubblici e privati.

«Il canalone occuperà al massimo il 10-15% della valle del Fosso della Noce e risponde alle più recenti norme in materia di ambiente e tutela da dissesto idraulico»: così afferma Fabio Cambula, a capo del gruppo che ha realizzato il progetto di fattibilità tecnico ed economica per mettere al sicuro quartiere e vallata sassaresi dall'elevato rischio idrogeologico. Il gruppo è completato dal geologo Alessandro Muscas, l'ingegnere idraulico Emanuela Sassu e il Consorzio Leonardo esperto in gallerie. L'ingegnere civile-idraulico sassarese risponde punto per punto alla petizione e alle accuse lanciate dal Comitato di quartiere Cappuccini che contesta aspramente l'opera voluta dalla Giunta Campus, con l'appoggio di diversi consiglieri comunali di opposizione. I lavori saranno realizzati grazie a un finanziamento ministeriale di 5 milioni e di uno regionale da 460 mila euro per la progettazione.

Le dimensioni reali

Alternative

L'ingegnere Fabio Cambula boccia poi la soluzione alternativa di costruire un ampio sottopasso. «Avrebbe costi di realizzazione quasi tripli; richiederebbe maggiori scavi, maggiore produzione di rifiuti e movimentazione di mezzi pesanti e anche tempi di realizzazione molto più lunghi. In ultimo comporterebbe l’uso massiccio di materiali artificiali quali calcestruzzo e acciaio». Sulla soluzione del ponte proposta dall'ex sindaco Nicola Sanna, l'ingegnere sassarese chiarisce: «Il ponte non cambia la sostanza, la linea di deflusso a fondo valle va fatta comunque, anche qualora si decidesse di ripristinare il drenaggio in corrispondenza dei parcheggi, che tra le proposte sentite finora è l'unica condivisibile».

