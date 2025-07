«Il canale tombato sarà in sicurezza» 

La notizia l’ha data il sindaco nell’ultimo Consiglio comunale, convocato per l’approvazione del rendiconto di gestione 2024. Una seduta in cui non sono mancate le polemiche ma anche una comunicazione importante di Francesco Mereu: «Dopo dieci anni di difficoltà burocratiche, siamo riusciti ad avviare la gara per la messa in sicurezza del canale Riu Canali. I finanziamenti sono confermati e abbiamo avuto un incontro proficuo con l’assessore Piu. Il primo lotto ha un importo di 2 milioni di euro con interventi da concludersi entro il 2029, più altri 3 milioni e 400mila euro per ulteriori opere di adeguamento. Considerato che non è presente una progettazione esecutiva dell’importo di 5milioni e 400mila euro, è stato chiesto lo stralcio del primo lotto».

Il canale

Per capire l’importanza di questo lavoro che attenua il rischio idrogeologico di una parte del paese, basta risalire al 2015 quando l’allora sindaca, Simonetta Zedda, denunciava che «il canale tombato che dalla piazza Santa Maria raggiunge l'area del mercato può mettere a rischio l'incolumità dei cittadini in caso di alluvioni».

La minoranza

In Aula a tenere banco il rendiconto, approvato a maggioranza (9 voti favorevoli e 3 contrari). Dura la posizione del gruppo di opposizione guidato da Antonello Rossi, che ha definito l’operato della Giunta «mediocre. Il degrado di Ales e Zeppara ha regnato gran parte dell’anno; opere pubbliche incompiute o realizzate con soluzioni discutibili, come il campo da tennis privo di un piano gestionale. Nulla è stato fatto per valorizzare il patrimonio culturale con finalità occupazionali e resta assente un sostegno a imprenditoria e volontariato». Massimo Casu ha evidenziato invece come l’avanzo di amministrazione sia «eccessivamente alto», segno di scarsa capacità gestionale; Gianfranco Zucca ha puntato il dito contro le mancate occasioni per accedere a co-finanziamenti e bandi, denunciando lo stato di abbandono della struttura dell’ex ristorante di Monte Arci.

La maggioranza

A stretto giro la replica della maggioranza, con il sindaco Mereu e il suo vice Lino Trudu che hanno elencato gli interventi in corso come la realizzazione del Centro per i disturbi alimentari e l’Ospedale di comunità, il ripristino del ponte di Barumele, il completamento del campo da tennis, la messa in sicurezza della strada Ales-Zeppara e del muro di cinta in piazza Santa Maria. «Nonostante le accuse – ha concluso Mereu – le cose fatte sono sotto gli occhi di tutti».

