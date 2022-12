Il canale tombato farà meno paura 

L’intervento sul corso d’acqua, strozzato e sepolto per costruirci sopra parte della città, risale a oltre 40 anni fa. Nel tempo gli allagamenti sono diventati sempre più frequenti. «Quando ero giovane – ricorda un vecchio sindaco, Antonello Mancosu – riu Ciccu era una normale presenza, in inverno si riempiva, d’estate era asciutto. C’erano delle passatoie e ai ragazzini piaceva andarci a giocare. Condivido il progetto degli amministratori, è giusto correre ai ripari».

«È doveroso precisare – aggiunge Urpi – che i finanziamenti sono due, ciascuno da 350 mila euro. L’amministrazione punta sull’intervento nel rio tombato, non a caso, ma perché il rischio idraulico è molto elevato. La testimonianza arriva dalle ultime alluvioni che hanno allagato le case e trasformato le strade in fiumi in piena». Per il primo cittadino «è l’opera più grande, attesa da anni. La ricerca dei fondi non è mancata, la prima risposta è dei giorni scorsi. A gennaio si parte. Si è perso troppo tempo».

Proteggere Sanluri dalle alluvioni: dopo la messa in sicurezza degli argini dei fiumi Figari e Piras, si riparte dal grande e pericolosissimo canale tombato che scorre per oltre un chilometro sotto le vie Giovanni XXIII e Marica fino all’uscita della città, nelle campagne vicine al cimitero. Ci sono i fondi, 700 mila euro arrivano dal Pnrr contro il dissesto idrogeologico. Lo annuncia con soddisfazione il sindaco Alberto Urpi: «La somma verrà interamente spesa per la progettazione e per la prima tranche di lavori di riu Ciccu, il canale nascosto, l’unico corso d’acqua nel centro urbano che abbiamo tralasciato per mancanza di soldi, tanti soldi, tre milioni di euro».

Proteggere Sanluri dalle alluvioni: dopo la messa in sicurezza degli argini dei fiumi Figari e Piras, si riparte dal grande e pericolosissimo canale tombato che scorre per oltre un chilometro sotto le vie Giovanni XXIII e Marica fino all’uscita della città, nelle campagne vicine al cimitero. Ci sono i fondi, 700 mila euro arrivano dal Pnrr contro il dissesto idrogeologico. Lo annuncia con soddisfazione il sindaco Alberto Urpi: «La somma verrà interamente spesa per la progettazione e per la prima tranche di lavori di riu Ciccu, il canale nascosto, l’unico corso d’acqua nel centro urbano che abbiamo tralasciato per mancanza di soldi, tanti soldi, tre milioni di euro».

I fondi

«È doveroso precisare – aggiunge Urpi – che i finanziamenti sono due, ciascuno da 350 mila euro. L’amministrazione punta sull’intervento nel rio tombato, non a caso, ma perché il rischio idraulico è molto elevato. La testimonianza arriva dalle ultime alluvioni che hanno allagato le case e trasformato le strade in fiumi in piena». Per il primo cittadino «è l’opera più grande, attesa da anni. La ricerca dei fondi non è mancata, la prima risposta è dei giorni scorsi. A gennaio si parte. Si è perso troppo tempo».

Riu Ciccu

L’intervento sul corso d’acqua, strozzato e sepolto per costruirci sopra parte della città, risale a oltre 40 anni fa. Nel tempo gli allagamenti sono diventati sempre più frequenti. «Quando ero giovane – ricorda un vecchio sindaco, Antonello Mancosu – riu Ciccu era una normale presenza, in inverno si riempiva, d’estate era asciutto. C’erano delle passatoie e ai ragazzini piaceva andarci a giocare. Condivido il progetto degli amministratori, è giusto correre ai ripari».

Il progetto

«Il ruscello – spiega l’assessore al patrimonio Paolo Usai – è stato intubato in una sezione di condotta molta stretta, circa un metro, e oggi non resiste più alla forte pressione dell’acqua che scende dalle colline. Risultato? Ogni volta che piove in maniera massiccia l’acqua sgorga in abbondanza e a quel punto allaga la zona d’ingresso della città dall’ex 131. L’ideale sarebbe restituire al rio il suo corso naturale, ma non potendo buttare giù interi rioni, la soluzione è quella di ampliare il tubo sino a tre metri di larghezza e due di altezza».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata