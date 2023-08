«Il canale sarà di nuovo navigabile» 

Il Canale della laguna di Sant’Antioco sarà presto navigabile. Grazie a un accordo stabilito tra il commissario della provincia Mario Mossa e il sindaco Ignazio Locci, sono stati resi disponibili 130 mila euro che saranno utilizzati per il completamento dei lavori sul canale che fino ad oggi ne impedivano la navigabilità, con un divieto imposto da una ordinanza della Guardia Costiera.

L'accordo

«Dopo diverse interlocuzioni, siamo riusciti a trovare la quadra insieme alla Provincia del Sud Sardegna per risolvere definitivamente il problema della navigabilità del canale lagunare - ha detto il sindaco Ignazo Locci - insieme contribuiremo economicamente alla realizzazione dell’opera di completamento e l’ente attuatore del progetto resterà la provincia, che si farà carico di tutte le fasi procedurali. Questo grazie all’impegno del Comune di Sant’Antioco che stanzierà 50 mila euro recuperati dal bilancio, e della Provincia, che mette sul tavolo 80 mila euro». Superate le perplessità della Provincia, manifestate dal commissario che in più occasioni aveva posto l’accento sulle sue prerogative e fra queste non ci sono quelle di occuparsi di infrastrutture marittime, resta comunque un po di rammarico. «Certo, siamo dispiaciuti per il fatto che nonostante le iverse richieste, sia da parte nostra ma anche da parte del sindaco Locci, alla Regione non ci sia stata risposta - dice Mossa - d’altronde per noi e per il Comune, raschiare dal bilancio, non sempre è facile mentre per la Regione, destinare questi soldi al completamento dei lavori nel canale della laguna sarebbe stato quantomeno auspicabile. Per il resto, mi ha convinto il fatto che, partendo dall’ordinanza di divieto di navigazione, era una grande ingiustizia non fare nulla per restituire la navigabilità a chi va per mare. Sono contento di aver preso questa decisione»

I lavori

Sui tempi nessuno si sbilancia anche se appare plausibile una partenza dei lavori dopo novembre. Di certo c’è che la laguna non avrà un’altra estate senza la possibilità di navigare nel canale. Mancano i segnalamenti marittimi ottici che una volta posizionati indicheranno la percorribilità del canale alle imbarcazioni in transito. Canale che accorcia di gran lunga le distanze a chi va per mare. «Siamo felici di essere riusciti a imprimere una svolta: non è stato facile, adesso auspichiamo che si possa presto mettere in cantiere il progetto di completamento, necessario per rendere fruibile il canale - ha concluso il sindaco Locci - ancora una volta prevale la leale collaborazione tra enti locali nell’interesse del territorio».

