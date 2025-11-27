Il canale navigabile riaprirà 

Potrebbe essere davvero la volta buona per la riapertura alla navigazione del canale di Sant’Antioco. Dopo anni di attese, rallentamenti e rimpalli istituzionali, l’amministrazione comunale si appresta, infatti, a trasferire formalmente alla Provincia del Sulcis Iglesiente le risorse necessarie per procedere all’indizione della gara d’appalto relativa all’installazione delle nuove segnalazioni nautiche, indispensabili per rendere nuovamente sicuro e fruibile il passaggio.

L’attesa

«Abbiamo chiuso la conferenza di servizi – ha dichiarato il presidente della Provincia, Mauro Usai – quindi abbiamo titolo per poter procedere e dire tranquillamente che per l’estate prossima il canale sarà nuovamente navigabile. Si tratta di uno dei tanti interventi strategici che riguardano il nostro territorio e che stiamo gestendo con determinazione e celerità». Una promessa che arriva dopo oltre un decennio di attese e che riaccende le speranze di operatori turistici, pescatori e diportisti penalizzati dall’attuale interdizione. Il sindaco di Sant’Antioco, Ignazio Locci, conferma che il trasferimento delle risorse è imminente. «Si tratta dei fondi arrivati dalla finanziaria regionale appositamente per quest’opera: 257 mila euro che si aggiungono ai 200 mila già nella disponibilità della Provincia». Il progetto prevede una spesa complessiva di 350 mila euro e dovrebbe consentire, finalmente, di mettere mano a un’opera essenziale per la sicurezza e per la mobilità via mare nel Golfo di Palmas.

Il percorso

L’intervento è atteso non solo a Sant’Antioco, ma anche nei Comuni che gravitano sullo stesso tratto di mare: Calasetta, Carloforte, Portoscuso, Teulada e Sant’Anna Arresi. Tutti territori che risentono direttamente della mancata navigabilità del canale, oggi soggetto a un’ordinanza dell’autorità marittima che impone alle imbarcazioni di circumnavigare l’isola per raggiungere le altre località della zona. Un percorso obbligato che comporta disagi, costi aggiuntivi e rischi per la sicurezza, oltre a un evidente danno economico per le attività legate al turismo e alla pesca. Che sia davvero l’inizio della svolta? Dopo anni di annunci rimasti sospesi a metà, il via libera della conferenza di servizi e le parole rassicuranti del presidente Usai sembrano segnare un cambio di passo. Ora si attende solo la pubblicazione della gara d’appalto e l’avvio dei cantieri.

