Sant’Antioco.
28 novembre 2025 alle 00:22

Il canale navigabile riaprirà 

Il Comune trasferisce alla Provincia le risorse necessarie per l’appalto 

Potrebbe essere davvero la volta buona per la riapertura alla navigazione del canale di Sant’Antioco. Dopo anni di attese, rallentamenti e rimpalli istituzionali, l’amministrazione comunale si appresta, infatti, a trasferire formalmente alla Provincia del Sulcis Iglesiente le risorse necessarie per procedere all’indizione della gara d’appalto relativa all’installazione delle nuove segnalazioni nautiche, indispensabili per rendere nuovamente sicuro e fruibile il passaggio.

L’attesa

«Abbiamo chiuso la conferenza di servizi – ha dichiarato il presidente della Provincia, Mauro Usai – quindi abbiamo titolo per poter procedere e dire tranquillamente che per l’estate prossima il canale sarà nuovamente navigabile. Si tratta di uno dei tanti interventi strategici che riguardano il nostro territorio e che stiamo gestendo con determinazione e celerità». Una promessa che arriva dopo oltre un decennio di attese e che riaccende le speranze di operatori turistici, pescatori e diportisti penalizzati dall’attuale interdizione. Il sindaco di Sant’Antioco, Ignazio Locci, conferma che il trasferimento delle risorse è imminente. «Si tratta dei fondi arrivati dalla finanziaria regionale appositamente per quest’opera: 257 mila euro che si aggiungono ai 200 mila già nella disponibilità della Provincia». Il progetto prevede una spesa complessiva di 350 mila euro e dovrebbe consentire, finalmente, di mettere mano a un’opera essenziale per la sicurezza e per la mobilità via mare nel Golfo di Palmas.

Il percorso

L’intervento è atteso non solo a Sant’Antioco, ma anche nei Comuni che gravitano sullo stesso tratto di mare: Calasetta, Carloforte, Portoscuso, Teulada e Sant’Anna Arresi. Tutti territori che risentono direttamente della mancata navigabilità del canale, oggi soggetto a un’ordinanza dell’autorità marittima che impone alle imbarcazioni di circumnavigare l’isola per raggiungere le altre località della zona. Un percorso obbligato che comporta disagi, costi aggiuntivi e rischi per la sicurezza, oltre a un evidente danno economico per le attività legate al turismo e alla pesca. Che sia davvero l’inizio della svolta? Dopo anni di annunci rimasti sospesi a metà, il via libera della conferenza di servizi e le parole rassicuranti del presidente Usai sembrano segnare un cambio di passo. Ora si attende solo la pubblicazione della gara d’appalto e l’avvio dei cantieri.

