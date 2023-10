Il canale di guardia? Solo sulla carta 

L’autunno sembra non voler arrivare e anche le piogge sembrano ormai un miraggio. In realtà a Carbonia, però, c’è chi al solo sentir questa parola viene colto dall’ansia e dalla paura.

I timori

Negli ultimi anni, infatti, l’inizio della stagione autunnale ha sempre fatto da palcoscenico ad alluvioni, allagamenti e danni ad abitazioni, strade, autoveicoli, esercizi commerciali e quant’altro. Nessuno può dimenticare che negli anni passati sono bastati pochi minuti di pioggia torrenziale per trasformare alcune strade in vere e proprie piscine all’aperto, che spesso si son trasformate in fiumi in piena che hanno portato con sé tutto quello che incontravano sul loro cammino. Da tempo oramai non si parla d’altro che di rimettere mano al sistema di raccolta delle acque e al canale di guardia ma ancora oggi nulla sembra essere pronto e, anche per questa stagione, c’è una forte preoccupazione per quello che potrebbe succedere. Di questo sono consapevoli molti consiglieri comunali che ormai da tempo chiedono che si giunga a una soluzione. Ultimo intervento in ordine di tempo è la mozione protocollata ieri in cui i consiglieri di maggioranza Giacomo Guadagnini, Ivone Fraternale, Diego Fronterrè, Gianluca Arru, Antonio Caggiari, Rita Vincis e Pino Giganti, dopo aver ricordato che nell’ultimo periodo la commissione lavori pubblici si è riunita ben 9 volte per «approfondire e conoscere i tempi della progettazione del canale di guardia e dell’utilizzo di circa 1 milione di euro a disposizione da circa 15 anni» e che «esiste una forte preoccupazione dovuta a quanto accaduto e a quanto non si vorrebbe accadesse ancora per le alluvioni previste per gennaio e febbraio», incalzano l’amministrazione per conoscere «un puntuale aggiornamento attraverso un attendibile crono-programma sullo stato di progettazione in linea con le temute e attendibili emergenze».

Il Comune

L’assessore ai Lavori pubblici Manolo Mureddu è ben consapevole di tutto questo e fa sue le preoccupazione dei cittadini, ma allo stesso tempo conosce i tempi dettati dalle procedure necessarie. «Una volta entrato in carica, circa 11 mesi fa, ho messo mano al progetto del canale di guardia che presentava diversi limiti circa la sua esecutività – spiega l’assessore – a febbraio marzo è stato dato l’incarico per la realizzazione di un’indagine geologica-geotecnica che ora ci permette di conoscere la composizione dei terreni con relativi costi di smaltimento. In questo momento ci stiamo attivando per quantificare il costo complessivo dell’opera, ben superiore al milione di euro, e dare finalmente il via alla progettazione». L’assessore ricorda anche che «nell’ultimo periodo son state pulite 2000 caditoie e si stanno cercando i fondi per risanare quelle che col passare del tempo hanno subito importanti danni strutturali».

