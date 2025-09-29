Il Campus universitario si allarga 

Completata la prima cittadella universitaria del campus diffuso tra i vecchi palazzi del centro storico, prendono forma anche gli spazi del progetto bibliotecario. Con l'acquisto dell'immobile di via Porto Romano 6, qualche giorno fa, nasce il tridente del cuore pulsante dell'Università al centro, progetto dell'amministrazione comunale per riqualificare il salotto cittadino e rivitalizzarlo con l'integrazione delle attività accademiche.

Prima pietra

La prima pietra è stata posata nel 2022 quando il palazzo Expo è diventato la sede legale del polo universitario, ampliata, poi, con l'acquisizione del locale retrostante destinato a essere trasformato in biblioteca, il campus includerà anche gli altri edifici storici in disuso, l'ex Caserma della Guardia di finanza e il vecchio grande magazzino Giordo in corso Umberto, l'ex palazzo Sip in via delle Terme e il palazzo delle Ferrovie in corso Vittorio Veneto.

Il sindaco

«Con l'acquisizione dell'edificio a pochi metri dalla sede amministrativa facciamo un ulteriore passo per sviluppare il campus nel cuore di Olbia: vogliamo offrire ambienti di studio all'avanguardia e riqualificare il centro storico con uno spazio vivo e aperto alla comunità», ha detto il sindaco, Settimo Nizzi. A supportare la didattica dei cinque corsi di laurea attivati in città dagli atenei di Sassari e Cagliari, l'apertura, ieri, della prima biblioteca del campus olbiese.

La biblioteca

Immersa negli spazi verdi del complesso che ospita la facoltà di Ingegneria navale, nella rinnovata area cantieristica ex Sep, ha aperto le porte l'hub di studio e consultazione a disposizione degli studenti ma accessibile a tutti, con l'obiettivo di stimolare la partecipazione attiva. A breve è prevista l'apertura di un'altra sezione della biblioteca, nella cittadella centrale, che raccoglierà i volumi della didattica del corso di Scienze infermieristiche, alloggiato al Mater Olbia Hospital, e un ricco patrimonio documentale donato dal compianto don Raimondo Satta, che è stato tra i fondatori del Consorzio UniOlbia. Aule lettura sparse per la città e sapere condiviso al centro del progetto bibliotecario, nelle ambizioni del Consorzio, per destinare le due sedi anche all'organizzazione di iniziative culturali e seminari per tutta la comunità.

