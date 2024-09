Il campus estivo per musicisti 

Settembre in musica per quaranta ragazzi provenienti dal Parteolla, Campidano e Alta Marmilla. Si è concluso ieri il campus estivo nel centro turistico di Sa Colonia a Dolianova diretto dai maestri Lorenzo Pusceddu, Roberta Deiana e Filippo Ledda. Un’iniziativa inserita nel progetto Sandalia Sonos partito nel 2017 da un’idea dell’associazione “Giuseppe Verdi” di Sinnai e del Circolo musicale Parteollese di Dolianova che ha dato vita ad una formazione giovanile intercomunale protagonista di diversi eventi musicali molto apprezzati dal pubblico. A Sa Colonia, tra i lecci e i silenzi delle montagne del Parteolla, i ragazzi hanno preparato il concerto che si terrà il 6 ottobre a Sinnai in occasione della cerimonia di premiazione del Concorso nazionale di composizione per bande giovanili (unico nel suo genere in Europa), organizzato dall’associazione “Giuseppe Verdi” con la direzione artistica del maestro Lorenzo Pusceddu, giunto quest’anno alla decima edizione. L’orchestra dei Sandalia Sonos, composta da ragazzi di Dolianova, Sinnai, Decimomannu, Ales e Sestu, eseguirà i brani selezionati dalla giuria alla presenza degli autori premiati che dirigeranno per l’occasione le loro opere. (c. z.)

