Il campus diffuso in centro 

Quello di via Porto Romano 6 è l'ultimo edificio nelle mire del Comune per poter ampliare gli spazi destinati alla formazione universitaria. Approvata nell'ultimo Consiglio comunale una delibera per la sua acquisizione, l'operazione non è solo immobiliare. Rientra nel piano di investimento nel futuro dei giovani e dello sviluppo urbano della città dell'amministrazione comunale. È Università al Centro, un binomio per garantire spazi adeguati all'istruzione e riqualificare il cuore della città, che punta alla rigenerazione urbana attraverso l'integrazione delle attività accademiche nel centro storico.

Le tappe

Un campus diffuso tra i vecchi palazzi da recuperare: la prima pietra è stata posata nel palazzo ex Expo che è diventata la sede legale del Consorzio universitario, operativa dal 2022, al centro di un tridente che ospiterà la biblioteca universitaria (sono in corso i lavori) nella piazzetta retrostante e l'immobile tra i punti all'ordine del giorno dell'Aula per cui è cominciato l'iter per la negoziazione all'acquisto. Poco distante, l'ex palazzo Giordo, in disuso dal 2012 dopo aver ospitato i grandi magazzini e dal 2016 annesso al patrimonio comunale, che si trasformerà nella sede didattica dei corsi attualmente ospitati all'aeroporto.

Pezzo pregiato

A una manciata di metri, l'ex caserma della Guardia di Finanza, chiesta in concessione al Demanio dall'università di Cagliari, che a Olbia ha avviato il corso di laurea triennale in Ingegneria navale, il palazzo di Corso Umberto sarà ristrutturato dal Comune. Per anni abbandonata e in pessimo stato, tutelata dalla Soprintendenza, la vecchia caserma militare costruita nel 1935, potrebbe ospitare nuovi corsi di laurea. Alle sue spalle, in via delle Terme, un palazzetto del Novecento di circa cento metri quadri, utilizzato fino agli anni Novanta dalla SIP e poi caduto in uno stato di degrado: il Comune, che provvederà alla ristrutturazione, lo ha ceduto all'ateneo cagliaritano in concessione a canone gratuito per ospitare gli uffici. Fatiscente e rifugio per i senzatetto, l'ex Palazzo delle ferrovie, in via Vittorio Veneto, comprato all'asta dal Comune nel 2021, ospiterà servizi per gli studenti e potrebbe essere destinato a residenza per gli universitari.

